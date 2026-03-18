Λυμπερόπουλος στη Βουλή για ταξί: «Υπερασπίζομαι 30.000 ανθρώπους» - Η απάντηση Κυρανάκη

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η κόντρα κυβέρνησης - οδηγών ταξί με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να επιτίθεται στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενώ οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών συνεχίζονται.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων στη συζήτηση του νομοσχεδίου που σχετίζεται με την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση στα ταξί, επιτέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό καταλογίζοντάς του «χουντικές» πρακτικές σε βάρος του κλάδου των αυτοκινητιστών, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Κυρανάκη αλλά και της προέδρου της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου.

Οι διάλογοι :

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσει στην επιτροπή (σ.σ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί) για να πάρει μετά συγχαρητήρια ο κύριος - Κυρανάκης. Είναι ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

- Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Απαράδεκτος!

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση! Εγώ έχω ζήσει Χούντα!

- Πρόεδρος επιτροπής παραγωγής και εμπορίου: Διαγράφονται από τα πρακτικά!

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε τα όλα! Στον κόσμο τα λέω!

- Ελένη Καραγεωργοπούλου: Αυτό είναι λογοκρισία!

- Πρόεδρος επιτροπής παραγωγής και εμπορίου: Μιλάτε εσείς για λογοκρισία; Εάν και δεν είστε μέλος της επιτροπής, σας δίνεται πάντοτε ο λόγος. Σας αρέσουν οι εκφράσεις, περί χουντικών μέσα στη Βουλή;

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ! Ήρθα να υπερασπίσω τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Μην με αγριεύετε εμένα! Εκπροσωπώ την κοινωνία. Θα πω ό,τι θέλω, έχουμε Δημοκρατία.

- Πρόεδρος επιτροπής παραγωγής και εμπορίου: Έχουμε Δημοκρατία, δε γίνεται να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις…

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Θα πω ό,τι θέλω! Είμαι 40 χρόνια σε αυτες τις επιτροπές και πρώτη φορά μου έχουν κάνει λογοκρισία.

- Πρόεδρος επιτροπής παραγωγής και εμπορίου: Είμαι υποχρεωμένη να διαφυλάξω το κύρος της επιτροπής.

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Με τέτοιο νομοσχέδιο το διαφυλάσσετε; Με το «αποφασίζω και διατάζω» και με το «εάν δεν σας αρέσει, αλλάξτε επάγγελμα» το προστατεύετε;

- Πρόεδρος επιτροπής παραγωγής και εμπορίου: Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου!

- Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν την κάνετε καλά τη δουλειά σας.

