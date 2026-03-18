Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

Την αγανάκτηση της Ιωάννας Τούνη προκάλεσε η απεργία των οδηγών ταξί, με την γνωστή influencer να προχωρά σε μία οργισμένη ανάρτηση στα social media.

Σε story της στο Instagram, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ταλαιπωρία που πέρασε την Τετάρτη (18/3) - εμφανώς εκνευρισμένη - αφού αναγκάστηκε να διανύσει μία μεγάλη απόσταση φορώντας γόβες, μην γνωρίζοντας ότι οι οδηγοί ταξί απεργούν.

«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά από το πρωί να ξέρεις γιατί εν τέλη έχουν απεργία τα ταξί κι εγώ σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού με ρουχάδες και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη. Εντάξει άνετα είναι τα παπούτσια αλλά τώρα κάνω μισάωρο ποδαρόδρομο. Νεύρα, νεύρα, νεύρα! Τι γίνεται με τις απεργίες; Δεν ξέρω», είπε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερη ανάρτησή της η γνωστή influencer πρόσθεσε ότι καθυστέρησε και στα επαγγελματικά ραντεβού της, αναφέροντας ξανά πόσο έξαλλη είναι που έχει διανύσει τους δρόμους της πόλη με τις γόβες.

«Εννοείται πως άργησα στο ραντεβού με όλα αυτά...Και εννοείται πώς είμαι έξαλλη ακόμη που περπατώ έτσι», συμπλήρωσε η Ιωάννα Τούνη.

