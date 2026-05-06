Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες - 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής
Η λεία των δραστών ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (6/5) σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής αστυνομική επιχείρησή της Δ.A.O.E. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στη διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών προσποιούμενοι τους υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.
Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου
12:13 ∙ ANNOUNCEMENTS
«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα
11:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων
10:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος
09:04 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά
10:48 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ