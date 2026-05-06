Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες - 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (6/5) σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής αστυνομική επιχείρησή της Δ.A.O.E. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στη διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών προσποιούμενοι τους υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση.

