Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στην Καβάλα, όταν αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του Αστυνομικού Τμήματος.

Όπως αναφέρουν, λίγο πριν το περιστατικό ενημέρωσε ότι θα μεταβεί στην τουαλέτα και στη συνέχεια θα αποχωρούσε για την οικία του, χωρίς τίποτα στην εικόνα του να κινεί υποψίες ή να προκαλεί ανησυχία στο περιβάλλον της υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός ήταν πατέρας δύο παιδιών ενώ οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου άνδρα καθώς και αν υπήρχε κάποιο προσωπικό ζήτημα τον οποίο τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα.