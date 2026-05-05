Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα
Ο αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο εντός του Αστυνομικού Τμήματος για να βάλει τέλος στη ζωή του
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαϊου στην Καβάλα, όταν αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr ο αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του Αστυνομικού Τμήματος. Η ίδια πηγή αναφέρει πως μέχρι τώρα άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στην αυτοχειρία.
