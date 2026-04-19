Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν την κηδεία της αδελφής του

Snapshot Ένας 58χρονος στην Πάτρα έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες πριν την κηδεία της αδελφής του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην οικία.

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του 58χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός έξω από το φλεγόμενο σπίτι του στο Ακταίο της Πάτρας, τα ξημερώματα της Κυριακής (19.4.26).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ο άνδρας φέρεται να έβαλε πρώτα φωτιά στην κατοικία του και στη συνέχεια να βγήκε στο πλατύσκαλο, όπου αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, την οποία και βρέθηκε δίπλα του.

Την ώρα του περιστατικού, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι κάτω από αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 58χρονος είχε βιώσει πρόσφατα την απώλεια της αδερφής του, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η κηδεία της επρόκειτο να τελεστεί την ίδια ημέρα. Η γυναίκα, όπως αναφέρεται, ήταν δικαστικός λειτουργός στην Αθήνα.

Οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται για την πλήρη επιβεβαίωση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης