Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν την κηδεία της αδελφής του

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πλατύσκαλο του σπιτιού του στο Ακταίο της Πάτρας 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ένας 58χρονος στην Πάτρα έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες πριν την κηδεία της αδελφής του.
  • Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην οικία.
Λύθηκε το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του 58χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός έξω από το φλεγόμενο σπίτι του στο Ακταίο της Πάτρας, τα ξημερώματα της Κυριακής (19.4.26).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ο άνδρας φέρεται να έβαλε πρώτα φωτιά στην κατοικία του και στη συνέχεια να βγήκε στο πλατύσκαλο, όπου αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, την οποία και βρέθηκε δίπλα του.

Την ώρα του περιστατικού, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι κάτω από αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 58χρονος είχε βιώσει πρόσφατα την απώλεια της αδερφής του, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η κηδεία της επρόκειτο να τελεστεί την ίδια ημέρα. Η γυναίκα, όπως αναφέρεται, ήταν δικαστικός λειτουργός στην Αθήνα.

Οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται για την πλήρη επιβεβαίωση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Μπούγας «Σόου αντί για ουσία ή κ. Κωνσταντοπούλου»

12:24LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Η 6χρονη κόρη τους κατέκτησε τα πρώτα της χρυσά μετάλλια

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

11:57LIFESTYLE

Η Μαντόνα επέστρεψε στο Coachella μετά από 20 χρόνια δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της NASA που τραβήχτηκε από ύψος 420 χλμ: Το «πράσινο θαύμα» της ερήμου

11:51ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω περήφανος για τη δουλειά μου - Είναι αγώνας για τα ζώα, για την παραγωγή, για την ύπαιθρο»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Αυτοκτόνησε λαμβάνοντας ισχυρό δηλητήριο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν την κηδεία της αδελφής του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Παράθυρο» για νέες διαπραγματεύσεις εν μέσω κλιμακούμενης έντασης – «Ποιος νομίζει ότι είναι;», λέει ο Πεζεσκιάν για τον Τραμπ

11:30LIFESTYLE

Τζάστιν Θερού: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Η φωτογραφία με τον γιο του στην αγκαλιά του

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ασφυκτικό κλοιό τα ενοίκια - «Καμπανάκι» για βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό μπαίνει η νέα εβδομάδα - Πού θα έχει βροχές

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία ενός δέντρου 5.000 ετών που κόπηκε και άλλαξε για πάντα την επιστήμη

10:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα είναι οι πλουσιότερες έως το 2030 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην κούρσα

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στο Λασίθι: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

10:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

08:18LIFESTYLE

J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν την κηδεία της αδελφής του

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό μπαίνει η νέα εβδομάδα - Πού θα έχει βροχές

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό εμπάργκο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα «εξαφανιστούν» αν επιστρέψουν οι Σάσεξ στη Βρετανία

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Αυτοκτόνησε λαμβάνοντας ισχυρό δηλητήριο

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης, κρύβεται ο οδηγός - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ασφυκτικό κλοιό τα ενοίκια - «Καμπανάκι» για βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ