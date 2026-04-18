Πάτρα: Τρόμος σε σούπερ μάρκετ - Απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο
Ο δράστης επιχείρησε να κλέψει αλκοολούχα ποτά και έγινε αντιληπτός.
Σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας και συγκεκριμένα στην περιοχή Ταραμπούρα ένας άνδρας φέρεται να επιχείρησε να κλέψει αλκοολούχα ποτά και έγινε αντιληπτός από υπάλληλο.
Ο άνδρας στην προσπάθεια του να διαφύγει, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον υπάλληλο.
Στο κατάστημα επικράτησαν στιγμές πανικού. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το pelop.gr, ο υπάλληλος στην προσπάθεια του να προστατευθεί τραυματίστηκε, τονίζοντας ωστόσο πως ο τραυματισμός δεν προήλθε από το μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και έπιασαν τον επίδοξο ληστή. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθεί ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
