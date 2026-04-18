Πάτρα: Τρόμος σε σούπερ μάρκετ - Απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο

Σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας και συγκεκριμένα στην περιοχή Ταραμπούρα ένας άνδρας φέρεται να επιχείρησε να κλέψει αλκοολούχα ποτά και έγινε αντιληπτός από υπάλληλο.

Ο άνδρας στην προσπάθεια του να διαφύγει, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον υπάλληλο.

Στο κατάστημα επικράτησαν στιγμές πανικού. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το pelop.gr, ο υπάλληλος στην προσπάθεια του να προστατευθεί τραυματίστηκε, τονίζοντας ωστόσο πως ο τραυματισμός δεν προήλθε από το μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και έπιασαν τον επίδοξο ληστή. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθεί ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία