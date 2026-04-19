Πάτρα: Μυστήριο με νεκρό άνδρα σε φλεγόμενο σπίτι - Βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Ακταίο Πατρών, την ώρα που η κατοικία καιγόταν, ενώ δίπλα στη σορό του βρέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα.

Η πυρκαγιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι, ξέσπασε περίπου στις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον χώρο του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24.news, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δίπλα του βρέθηκε όπλο, το οποίο φέρεται να είναι κυνηγετική καραμπίνα.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια συγγενικού του προσώπου.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τις ανακριτικές αρχές στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το σενάριο του ατυχήματος.

Έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.