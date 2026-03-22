Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό αυτοπυροβολισμού που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/3) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων. Ο 57χρονος αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Κυριακής, ο αστυνόμος Α' αυτοπυροβολήθηκε εντός του Αστυνομικού Μεγάρου στα Ιωάννινα. Αμέσως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο εφημέρευε εκείνη την ώρα.

Οι ιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του 57χρονου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο αστυνομικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον αυτοπυροβολισμό και το τραγικό αποτέλεσμα. Τ