Πέλλα: Υποδύθηκαν τους λογιστές και απέσπασαν περισσότερα από 100.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Ο δράστης υποδύθηκε τον λογιστή και έπεισε τον ηλικιωμένο να του παραδώσει χρήματα και τιμαλφή με σκοπό να τα καταγράψει
Θύμα απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» κατήγγειλε ότι έπεσε 77χρονος σε χωριό των Γιαννιτσών, στην Πέλλα.
Με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε σε άγνωστο άντρα, που εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του, 10.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή, εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ.
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση στον 77χρονο, όπου άλλο, άγνωστο πρόσωπο, συστήθηκε στο θύμα ως λογιστής.
Η απάτη συνέβη την περασμένη Κυριακή και καταγγέλθηκε την επομένη το πρωί στις Αρχές. Έκτοτε διεξάγονται έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.
