Έρευνα Newsbomb: Κατακόρυφη αύξηση στις τηλεφωνικές απάτες - Καμπάνια ενημέρωσης σε... εκκλησίες

Snapshot Οι τηλεφωνικές απάτες στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2024, με 2.612 περιστατικά, 620 περισσότερα από πέρυσι.

Η ΕΛ.ΑΣ προσανατολίζεται στην πρόληψη μέσω ενημερωτικών δράσεων, εστιάζοντας κυρίως σε ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την αποτελεσματικότητα των απάτων, μέσω τεχνολογιών όπως τα deepfakes και την παραγωγή πειστικών απατηλών μηνυμάτων.

Το dark web λειτουργεί ως πλατφόρμα διακίνησης εργαλείων και υπηρεσιών για απάτες, όπως έτοιμα πακέτα phishing.

Η συνεχής και καθημερινή ενημέρωση των πολιτών θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες αποτελούν διαρκώς εξελισσόμενη μορφή εγκληματικότητας.

Αυξητική τάση καταγράφουν οι τηλεφωνικές απάτες το τελευταίο διάστημα, με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας να αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν 2.612 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 620 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις συνεχείς συσκέψεις που πραγματοποιούνται στη ΓΑΔΑ και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ στην Κατεχάκη, η στρατηγική που επιλέγεται δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη και όχι αποκλειστικά στην καταστολή. Αξιωματικοί επισημαίνουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν φτάνει η ώρα της εξιχνίασης, τα θύματα έχουν ήδη χάσει χρήματα ή τιμαλφή.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα βασίζεται σε εκτεταμένες δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Αστυνομικοί από τα Τμήματα Ασφαλείας πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε εκκλησίες και λαϊκές αγορές, στοχεύοντας κυρίως σε ηλικιωμένους πολίτες, οι οποίοι αποτελούν συχνότερα στόχο των επιτήδειων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει συντονισμένη συνεργασία με τις Μητροπόλεις της χώρας, προκειμένου να μεταφερθεί η ενημέρωση μέσω των ναών στους πιστούς. Αντίστοιχα, δίαυλοι επικοινωνίας έχουν ανοίξει με τους δήμους, με στόχο την ενεργοποίηση των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Ο Παναγιώτης Ανδρέου, εξειδικευμένος δικηγόρος στο ηλεκτρονικό έγκλημα μιλώντας στο Newsbomb τονίζει πως στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη: «Σε αυτό το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον έρχεται να προστεθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία χωρίς να αλλάξει κατ’ ουσίαν την φύση της ηλεκτρονικής απάτης, αυξάνει δραστικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Ενδεικτικά, τεχνολογίες όπως τα λεγόμενα “deepfakes” καθιστούν πλέον εφικτή την αναπαραγωγή φωνής ή εικόνας οικείων προσώπων, ενισχύοντας κατακόρυφα το ποσοστό επιτυχίας εξαπάτησης του θύματος.

Παράλληλα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνταξη απατηλών μηνυμάτων επιτρέπει την παραγωγή γλωσσικού περιεχομένου άρτιου και προσαρμοσμένου στο εκάστοτε σενάριο που έχει επιλέξει ο δράστης, μειώνοντας ατέλειες και σημάδια που μέχρι πρότινος βοηθούσαν τα θύματα να αναγνωρίσουν την ύποπτη δραστηριότητα.

Όπως καθίσταται αντιληπτό, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, δεν επιβιώνουν οι ισχυρότεροι, αλλά όσοι προσαρμόζονται ταχύτερα. Το βέβαιο είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν πρόκειται να αναστραφεί. Όπως το διαδίκτυο μετέβαλε ριζικά το επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι και η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει ήδη τους όρους με τους οποίους θα πορευτούμε τα χρόνια που έρχονται».

Όπως τονίζει ο κ. Ανδρέου, η κατανόηση των νέων αυτών δεδομένων δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για την προστασία μας.

Ένα ακόμη περιβάλλον που αποτελεί δεξαμενή για τους επιτήδειους είναι και το dark web όπου πωλούνται εργαλεία, δεδομένα και «υπηρεσίες» εξαπάτησης.Στο σκοτεινό διαδίκτυο

Σύμφωνα με πληροφορίες διακινούνται έτοιμα «πακέτα» phishing.

Το βασικό μήνυμα που επιχειρείται να περάσει από την Ελληνική Αστυνομία είναι σαφές: Καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ή emails χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ επισημαίνουν ότι στόχος είναι η συνεχής και καθημερινή ενημέρωση των πολιτών με κάθε μέσο ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων πολιτών που ζουν μόνοι ή δεν διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει κινητοποίηση και σε επίπεδο τοπικών φορέων.

Τόσο η τηλεφωνική, όσο και η ηλεκτρονική απάτη δεν αποτελούν παροδικό φαινόμενο, αλλά μία διαρκώς εξελισσόμενη μορφή της σύγχρονης εγκληματικότητας, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξάνεται συνεχώς, τόσο σε επίπεδο συχνότητας, όσο και σε επίπεδο πολυπλοκότητας καθώς όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Παναγιώτης Ανδρέου, εξειδικευμένος σε θέματα Κυβερνοασφάλειας , το ηλεκτρονικό έγκλημα από τη φύση του, παρέχει στον δράστη σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό λειτουργικό κόστος, η δυνατότητα μαζικής στόχευσης και κυρίως ο μειωμένος κίνδυνος άμεσου εντοπισμού του.

Σε αντίθεση δηλαδή με τα εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ο δράστης δεν απαιτείται να εκτεθεί στο φυσικό περιβάλλον. Μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας υπολογιστής και η χρήση τεχνικών απόκρυψης ταυτότητας επαρκούν για την τέλεση επιθέσεων με γεωγραφικά απεριόριστη εμβέλεια και μεγάλο αριθμό δυνητικών θυμάτων.

