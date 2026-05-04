Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

Το «καμπανάκι» κρούει η ΕΛ.ΑΣ για νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, κατά την οποία επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες παριστάνοντας ότι προέρχονται από την Τροχαία για δήθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας.

Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχαίες παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για οργανωμένη απόπειρα «ψαρέματος» προσωπικών δεδομένων (phishing), με σκοπό την υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα SMS αποστέλλονται μαζικά και περιέχουν link που υποτίθεται ότι οδηγεί σε πλατφόρμα πληρωμών. Οι πολίτες προτρέπονται να το ανοίξουν για να δουν λεπτομέρειες της παράβασης ή να πληρώσουν άμεσα, ώστε να αποφύγουν υποτιθέμενες επιπλέον χρεώσεις ή ακόμη και νομικές συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν αίσθημα πίεσης, ώστε τα θύματα να αντιδράσουν βιαστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη.

