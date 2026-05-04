Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία - «Κενά στους ελέγχους», λένε οι γεωτεχνικοί

Αριστερά ένας άνδρας κρατάει μια πινακίδα που γράφει «Mercosur ίσον θάνατος σίγουρα» και δεξιά φωτογραφία αρχείο με κοτόπουλα

Snapshot Περίπου το 80% των παρτίδων κατεψυγμένου κοτόπουλου από τη Βραζιλία που εισήχθησαν μέσω της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur βρέθηκαν μολυσμένες με σαλμονέλα.

Τα κράτη Mercosur δεν εφαρμόζουν τα ίδια αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων.

Υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών της ΕΕ, ιδίως όταν οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και η συμφωνία εφαρμόζεται πλήρως.

Προτείνεται η εφαρμογή 100% ελέγχου στα εισαγόμενα προϊόντα και αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας τροφίμων για όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur προβλέπει μείωση δασμών και ανταλλαγή αγροτικών, βιομηχανικών και άλλων προϊόντων, αλλά τα διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων αποτελούν σημαντική πρόκληση.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων και τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλούν τα αποτελέσματα των ελέγχων σε κατεψυγμένα κοτόπουλα που εισήχθησαν από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur.

Όπως επιβεβαιώνει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς, «τα ευρήματα αφορούν παρτίδες που ήρθαν περίπου την περίοδο του Πάσχα, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η πιλοτική εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur».



Ο ίδιος τονίζει ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά:

«Όσες παρτίδες εισήχθησαν στη χώρα, περίπου το 80% βρέθηκε με σαλμονέλα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν φυσικό το γεγονός αυτό οδήγησε στην άμεση επιστροφή τους.

?? MERCOSUR: 80% of the first frozen chicken that arrived to Greece from Brazil were contaminated with salmonella, the Panhellenic Federation of Public Geo-technical Engineers revealed at a press conference on Saturday, May 2.



«Δεν ισχύουν τα ίδια στάνταρ με την ΕΕ» - Aιχμές για τις χώρες προέλευσης

Αναφερόμενος στις συνθήκες παραγωγής στις χώρες εκτός ΕΕ, ο κ. Κακαβάς υπογραμμίζει πως υπάρχει σοβαρό ζήτημα ελέγχων και προδιαγραφών.

Όπως εξηγεί, «είναι λογικό να εντοπίζονται τέτοια προβλήματα, γιατί στις χώρες αυτές δεν εφαρμόζονται τα ίδια αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ούτε τους ενδιαφέρει στον ίδιο βαθμό η ύπαρξη σαλμονέλας ή άλλων παθογόνων».

Παράλληλα θέτει ζήτημα κανονιστικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι οι χώρες εκτός ΕΕ δεν δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες ασφάλειας τροφίμων.

«Αν το πρώτο δείγμα είναι 80%, τι θα συμβεί στην πλήρη εφαρμογή;»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η προοπτική της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας, με τον κ. Κακαβά να προειδοποιεί για ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση στο μέλλον.



«Όταν το πρώτο δείγμα δείχνει 80% επιβάρυνση, τι μπορεί να συμβεί όταν η διαδικασία γίνει πλήρως συστηματική και οι έλεγχοι είναι μόνο δειγματοληπτικοί;», αναφέρει.

Ένας διαδηλωτής φοράει ένα μπλουζάκι που γράφει «Mercosur - κίνδυνος στο πιάτο μας» καθώς συμμετέχει σε διαδήλωση κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercusor, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. AP

«Έλεγχος 100% και τήρηση των ευρωπαϊκών στάνταρ» – Τι πρέπει να γίνει

Ο πρόεδρος των γεωτεχνικών δεν μένει μόνο στην καταγραφή του προβλήματος, αλλά καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του.



Όπως τονίζει, «τα απαραίτητα μέτρα είναι αυτά που έχουμε επισημάνει εξαρχής: έλεγχος 100% στα εισαγόμενα προϊόντα και αυστηρή τήρηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ένας άνδρας κρατάει μια πινακίδα που γράφει «Mercosur ίσον θάνατος σίγουρα» καθώς συμμετέχει σε διαδήλωση κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercusor, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. AP





Παράλληλα, εξηγεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει χαλάρωση των κανόνων: «Ό,τι ισχύει για προϊόντα που εξάγει μια χώρα της ΕΕ, πρέπει να ισχύει και για όσα εισάγονται σε αυτήν».

«Δεν είμαστε γραφικοί» – απαντήσεις σε όσους αμφισβήτησαν τις προειδοποιήσεις

Κλείνοντας, ο κ. Κακαβάς αναφέρεται και στις αντιδράσεις που υπήρξαν στο παρελθόν απέναντι στις προειδοποιήσεις του κλάδου.

«Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να αποδείξουμε αυτά που λέγαμε, και τελικά επιβεβαιωθήκαμε. Μας έλεγαν γραφικούς, αλλά η πραγματικότητα δείχνει άλλα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, Νίκος Κακαβάς

Τι είναι η συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur είναι μια εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της λατινοαμερικανικής ένωσης Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Στην πράξη, περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

1. Μείωση ή κατάργηση δασμών

Σταδιακή μείωση δασμών σε πολλά προϊόντα που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών. Ευκολότερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στις αγορές της Νότιας Αμερικής και αντίστροφα.

2. Αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα

Άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ σε εισαγωγές όπως:

βοδινό κρέας

κοτόπουλο

ζάχαρη

σόγια

Αντίστοιχα, οι χώρες της Mercosur αποκτούν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά τρόφιμα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

3. Βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα

Η ΕΕ κερδίζει πρόσβαση στην αγορά της Νότιας Αμερικής για:

αυτοκίνητα

μηχανήματα

φαρμακευτικά προϊόντα

χημικά

4. Κανόνες

Προβλέπονται γενικοί κανόνες για:

ασφάλεια τροφίμων

υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

τελωνειακές διαδικασίες

Ωστόσο, υπάρχει κριτική ότι τα πρότυπα των χωρών Mercosur είναι συχνά πιο χαλαρά από τα ευρωπαϊκά.

