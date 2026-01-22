Τσουκαλάς για Mercosur: Έχει κοντά ποδάρια η προπαγάνδα

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφορικά με τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur, και την αναστολή εφαρμογής της που πέτυχε το ευρωκοινοβούλιο, παραπέμποντάς τη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να αποφανθεί εάν τμήματα της συμφωνίας είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.



Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα. Η κυβέρνηση, που με φανατισμό προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εγκρίνει τη συμφωνία και παρουσίαζε όσους διαφωνούν ως λαϊκιστές , σήμερα είναι βαριά εκτεθειμένη».



Μάλιστα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Ευρ. Δικαστήριο, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης δήλωναν ικανοποιημένοι με την παραπομπή, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να χαιρετίζουν χθες στη Βουλή την εξέλιξη… δίχως όμως οι Ευρωβουλευτές τους να έχουν στηρίξει αυτή την επιλογή. Δηλώνουν ικανοποίηση… με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε και αυτό».

