Παρέμβαση της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης για τη MERCOSUR ζητά η ευρωομάδα της Αριστεράς

Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία EE-MERCOSUR ζητεί η ευρωομάδα της Αριστεράς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωομάδα Left του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με 100 ακόμη Ευρωβουλευτές από το EPP, το S&D, το Renew και τους Πράσινους, αντιδρούν στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, ζητώντας «καθαρή θέση απέναντι στις πραξικοπηματικές πρακτικές με τις οποίες η Κομισιόν προσπαθεί να επιβάλει τη συμφωνία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία κοινοποίησε ο αντιπρόεδρος της Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, «στεκόμαστε απέναντι όχι μόνο στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που προώθησε και υπέγραψε πραξικοπηματικά τη συμφωνία, ζημιώνοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα ολόκληρης της Ένωσης, αλλά και στις δυνάμεις της ακροδεξιάς, που εναντιώνονται στη συμφωνία για τους δικούς τους λόγους».

Σημειώνεται ότι αύριο Τετάρτη, θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η πρόταση που κατέθεσε η Left τον περασμένο Νοέμβριο για να παραπεμφθεί η Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και να αποφανθεί αυτό κατά πόσο είναι συμβατή με τις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ. Σε περίπτωση που η πρόταση υπερψηφιστεί, τότε η διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας, θα πρέπει να περιμένει τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου, με τους ευρωβουλευτές να κάνουν λόγο για μια «καταστροφική συμφωνία».

«Ζητούμε πλήρη νομική σαφήνεια για το αν αυτή η συμφωνία είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την συγκατάθεσή του, πρέπει να γνωρίζει. Δεν σταματάμε να παίρνουμε θέση, σταθερά και μαχητικά, ενάντια στην εμπορική και αγροτική πολιτική που απεργάζεται η Κομισιόν, οι συνέπειες της οποίας προμηνύονται ολέθριες για τους αγρότες, αλλά και ολόκληρη την πρωτογενή παραγωγή», καταλήγει η ανακοίνωση.

