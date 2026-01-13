Αρβανίτης για Mercosur: Δεν θα επικυρώσουμε τις πραξικοπηματικές πρακτικές της Φον ντερ Λάιεν

«Συμφωνία που χτυπάει τον Ευρωπαίο –και τον Έλληνα– αγρότη», αλλά και «πραξικόπημα της Δεξιάς», χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Left, Κώστας Αρβανίτης τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, σε δήλωσή του, με αφορμή την υπογραφή της περιβόητης συμφωνίας.

Στη δήλωση, ο κ. Αρβανίτης διαμηνύει ότι «στα κοινοβούλια και στους δρόμους, η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur, δεν πρέπει να περάσει» και τονίζει ότι «με νομικά τερτίπια και τον σκόπιμο τεχνητό διαχωρισμό της Συμφωνίας, η Κομισιόν αποφάσισε να παρακάμψει τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνική οργή στο Παρίσι, την Βαρσοβία, τις Βρυξέλλες και τα μπλόκα από την μιαν άκρη της Ελλάδας στην άλλη».

Ο επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «πρόκειται για μια επιλογή που προσβάλλει άμεσα τη δημοκρατική λειτουργία, που παραμερίζει ουσιαστικά τη λαϊκή βούληση. Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για την αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων αμφίβολης ποιότητας—παραγόμενων με φυτοφάρμακα που στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί—και σε βάρος του οικοσυστήματος του Αμαζονίου, την ώρα που οι δικοί μας παραγωγοί ασφυκτιούν από τα υψηλά κόστη και τις επιβαρυντικές προδιαγραφές».

«Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Η πραγματική μάχη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί κάθε ευρωβουλευτής θα βρεθεί προ των ευθυνών του. Θα συνταχθεί με τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ιδίως του αυτοκινήτου, ή με την επιβίωση του αγροτικού κόσμου και την προστασία του περιβάλλοντος;», τονίζει ο κ. Αρβανίτης.

Το τελικό κείμενο της Συμφωνίας θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς επικύρωση μέχρι τον Μάρτιο του 2026, ενώ κάποια τμήματά της που δεν αφορούν αποκλειστικά την εμπορική πολιτική, θα πρέπει να εγκριθούν επιπλέον από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών–μελών μέσα στο 2027.

«Εμείς στην Αριστερά θα αντιταχθούμε σε αυτή τη συμφωνία μέχρι τέλους. Δεν θα επικυρώσουμε τις πραξικοπηματικές πρακτικές της κ. φον ντερ Λάιεν», καταλήγει ο Κώστας Αρβανίτης.

