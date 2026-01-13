Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τι σημαίνει για τα ελληνικά προϊόντα

Προστασία ελληνικών προϊόντων, ευκαιρίες για νέες εξαγωγές, δικλείδες υπέρ των παραγωγών και ασφάλεια στην ποιότητα των τροφίμων

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τι σημαίνει για τα ελληνικά προϊόντα
Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, προστατεύει από τις «απομιμήσεις» 21 εγχώρια αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, ενώ θέτει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας υπέρ των παραγωγών σε περιπτώσεις αιφνίδιας αύξησης εισαγωγών, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη.

Η θετική ψήφος της Ελλάδας έλαβε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που διασφαλίζουν τους Ελληνες αγρότες και δίνουν νέες προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα, ενώ η συμφωνία θα περνούσε ανεξάρτητα από την στάση της χώρας μας, καθώς απαιτούσε ειδική πλειοψηφία, η οποία ήδη είχε επιτευχθεί από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Τα πολιτικά επιχειρήματα

Την ώρα που η αντιπολίτευση καταψήφισε στο ευρωκοινοβούλιο τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η συμφωνία υπήρχε ήδη από το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα είχε δώσει πανηγυρικό τόνο στο γεγονός.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε δέσμη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι η εμπορική συμφωνία Mercosur συνοδεύεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της Ένωσης.

Είναι ενδεικτικό ότι τα μέτρα προστασίας των αγροτών ψηφίστηκαν από ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (421 υπέρ έναντι 161 κατά). Υπέρ, ψήφισαν όλες οι πολιτικές ομάδες (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) εκτός από την Αριστερά και τους Πατριώτες (η παράταξη των Λεπέν- Ορμπαν) που ψήφισαν κατά.

Από τους Ελληνες ευρωβουλευτές τα μέτρα προστασίας ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, ενώ οι υπόλοιποι Ελληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά, με την κυβέρνηση να τους κατηγορεί για λαϊκισμό. Όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί κύκλοι, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι οι μόνοι από την ομάδα των Σοσιαλιστών που δεν ψήφισαν. Αντίθετα, τη συμφωνία στήριξαν οι σοσιαλιστές συνάδελφοί τους από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, χώρες με ισχυρή αγροτική παραγωγή που είναι ευρύτατα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό. Επίσης, η ομάδα του ECR στο οποίο ανήκουν οι ευρωβουλευτές του κ. Βελόπουλου τάχθηκε υπέρ κι επιχειρηματολόγησε μάλιστα υπέρ της Συμφωνίας και των μέτρων.

feta-cheese.jpg

Τι σημαίνει για τους αγρότες- Τα οφέλη και οι δικλείδες ασφαλείας

1) Ευκαιρίες για νέες εξαγωγές: Σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur είναι μικρές, ανέρχονται μόλις σε 34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντιθέτως οι αντίστοιχες εισαγωγές από τις χώρες της Mercosur είναι πολλαπλάσιες και ξεπερνούν τα 525 εκατομμύρια. Επομένως, οι εξαγωγές αγροτικών μας προϊόντων μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς θα μπουν σε μία νέα αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών μέσω της εξάλειψης των δασμών.

2) Ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά προϊόντα: Από τα 344 προϊόντα τροφίμων και ποτών για τα οποία η συμφωνία Ε.Ε και Mercosur προβλέπει καθεστώς προστασίας από τις απομιμήσεις, τα 21 είναι ελληνικά. Συγκεκριμένα προστατεύονται πλήρως η φέτα και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης όπως το ελαιόλαδο και η ελιά Καλαμάτας, η Κορινθιακή σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης, η μαστίχα Χίου, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το ελαιόλαδο Σητείας και Λυγουριού, τα κρασιά Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμύνταιου, η ρετσίνα, το τσίπουρο κλπ.

3) Υψηλότερες τιμές για τους Ελληνες παραγωγούς: Η προστασία των 21 ελληνικών προϊόντων θα βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων και σε υψηλότερες τιμές, καθώς η τιμή των προϊόντων που προστατεύονται από Γεωγραφική Ένδειξη είναι συνήθως 2 ή 3 φορές υψηλότερη από αυτή των κανονικών προϊόντων. Επίσης θα απαγορευθεί στις χώρες αυτές η πώληση απομιμήσεων ελληνικών προϊόντων π.χ. «φέτα Αργεντινής», με την παρέλευση μιας μεταβατικής περιόδου 7 ετών.

4) Προστασία και για ευαίσθητα προϊόντα, από μαζικές εισαγωγές ή μεγάλη πτώση τιμών: Σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς θα λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων και συνολικά των Ευρωπαίων αγροτών. Όπως ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει κατάλογος 14 ευαίσθητων προϊόντων αγροδιατροφικών προϊόντων (εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, τυριά, ακτινίδια, ροδάκινα, αυγά, κρέας, ρύζι, μέλι μεταξύ αυτών) στα οποία προβλέπεται ειδική προστασία. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μηχανισμοί διασφάλισης όπως η επαναφορά των δασμών αλλά και ο περιορισμός ή και η αναστολή των εισαγωγών, εάν διαπιστωθεί αύξηση του όγκου των εισαγωγών άνω του 5% ετησίως ή μείωση άνω του 5% ετησίως της μέσης τιμής των εισαγόμενων προϊόντων σε σχέση με τα εγχώρια. Πολύ απλά εάν γίνονται μαζικές εισαγωγές ή εισαγωγές σε πολύ χαμηλές τιμές η Ευρωπαϊκή Ενωση θα ενεργοποιεί «κόφτες» προστατεύοντας τους παραγωγούς μας.

5) Μέριμνα και για τα κτηνοτροφικά προϊόντα: Η συμφωνία προβλέπει μέγιστο όριο (ποσόστωση) στην ποσότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων που εισάγονται από τη Mercosur και επωφελούνται από χαμηλότερους δασμούς για βοδινό κρέας, χοιρινό και πουλερικά.

6) Αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται: Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της ΕΕ δεν θα τεθούν σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο: Ολα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων. Επομένως, ίδιοι κανόνες ασφαλείας και όχι ανεξέλεγκτες ποιοτικά εισαγωγές.

