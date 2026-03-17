Πανελλαδική Απεργία Οδηγών Ταξί κατά του νέου νομοσχεδίου για ηλεκτροκίνηση και άδειες

Ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης η πανελλαδική απεργία των οδηγών ταξί, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.

Η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσουν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες έως την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στην Αττική, οι οδηγοί ταξί έχουν συγκεντρωθεί από τις 10:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στη Μάρνη, ενώ η πορεία προς τη Βουλή θα ξεκινήσει στις 12:00, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την ψήφιση και θα δώσουμε μεγάλους αγώνες, αναφέρουν.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: «Δικτατορική η επιβολή της ηλεκτροκίνησης»

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για τον τρόπο επιβολής της ηλεκτροκίνησης και των νέων ποινών στον απόηχο του νομοσχεδίου που φέρνει προς ψήφιση το υπουργείο Μεταφορών, κάνοντας λόγο για «δικτατορική συμπεριφορά».

«Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος ως δικτάτορας και να επιβάλλει “τώρα θα πάτε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα”. Πείτε μου ποιος δημόσιος υπάλληλος ή ποιος οδηγός που δουλεύει στις δημόσιες μεταφορές, ανανεώνει το ποινικό μητρώο όπως ο ταξιτζής; Εμείς είμαστε υπό έλεγχο πάντα, διαρκώς και ό,τι να προκύψει, αμέσως καταργείται η δική του άδεια», ανέφερε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), ανακοίνωσε χθες (16/03) έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία, προαναγγέλλοντας πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι επαγγελματίες ταξί τονίζουν ότι η αντίδρασή τους θα είναι μαζική και συνεχής μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τους και των εργασιακών τους συνθηκών.

