Απεργία οδηγών ταξί: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Πορεία προς το Μαξίμου

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αυτοκινητιστών, με τους οδηγούς ταξί να βρίσκονται για τρίτη μέρα στους δρόμους. Η κινητοποίησή τους ξεκίνησε την Τρίτη και θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/2) έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αυτοκινητιστές με πανό, μεγαφωνική και καπνογόνα, πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν κάνει κινητοποιήσεις προς το υπουργείο Μεταφορών.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο δια μικροφώνου για «αγώνα ζωής», εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του αρμόδιου υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Εξάλλου ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα επίμαχα νομοσχέδια για να διαπιστωθεί ποιοι στηρίζουν τα αιτήματα του κλάδου και ποιοι τάσσονται απέναντί τους.

Διαβάστε επίσης