Ταξί: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία - Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Συνεχίζεται αύριο, για τρίτη ημέρα η απεργία των οδηγών ταξί. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των ταξί από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω της Αττικής Οδού. Κατά την άφιξή τους, οι οδηγοί πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.

Στο σημείο επικράτησε ένταση, όταν οι διαδηλωτές εντόπισαν έναν απεργοσπάστη συνάδελφό τους. Οι απεργοί περικύκλωσαν το όχημα και αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν απεργό, με αποτέλεσμα ο τραυματίας να χρειαστεί πρώτες βοήθειες, ενώ ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται αύριο με συγκέντρωση στις 10:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

