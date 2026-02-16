Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν
Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών
Με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις επανέρχονται οι οδηγοί ταξί της χώρας, κλιμακώνοντας τις διαμαρτυρίες τους. Ο ΣΑΤΑ αποφάσισε νέα τρήμερη απεργία στα ταξί τα οποία τραβάνε «χειρόφρενο» στην Αττική την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.
Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα κυκλοφορούν την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες
- Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
- στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
- στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
