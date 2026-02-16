Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

Κινητοποιήσεων συνέχεια για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, καθώς ο ΣΑΤΑ εξήγγειλε νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Η νέα κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο Τρίτη 17/2 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 19/2. Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες

Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι: