Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου
Η νέα κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο Τρίτη 17/2 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 19/2.
Κινητοποιήσεων συνέχεια για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, καθώς ο ΣΑΤΑ εξήγγειλε νέα απεργιακή κινητοποίηση.
Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.
Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες
- Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
