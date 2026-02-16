Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου

Η νέα κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο Τρίτη 17/2 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 19/2. 

Απεργία ταξί: Τριήμερες κινητοποιήσεις - Τα αιτήματα του κλάδου
Κινητοποιήσεων συνέχεια για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, καθώς ο ΣΑΤΑ εξήγγειλε νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Η νέα κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο Τρίτη 17/2 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 19/2. Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες
  • Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
    στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
    στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
