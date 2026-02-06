Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

Τουλάχιστον δέκα οδηγοί ταξί έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της, καταγγέλλοντας ότι τους απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς ποτέ να τηρήσει τις συμφωνίες.

Οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι του απέσπασε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Όπως δηλώνει, της παραχώρησε το ταξί του προς ενοικίαση με μηνιαίο μίσθωμα 950 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλε 150.000 ευρώ για την αγορά δύο αδειών ταξί. Η μεταβίβαση όμως δεν έγινε ποτέ, ενώ – όπως καταγγέλλει – δεν έλαβε ούτε τα συμφωνημένα ενοίκια. Αντιθέτως, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατασχέσεις για οφειλές σε ΤΕΒΕ και ΦΠΑ, που – σύμφωνα με τα λεγόμενά του – βάρυναν τον δικό του λογαριασμό.

Άλλο θύμα καταγγέλλει ότι η 50χρονη έλαβε 36.500 ευρώ, υποσχόμενη την εισαγωγή αυτοκινήτου από τη Γερμανία. Το όχημα όμως δεν παραδόθηκε ποτέ.

Η επιχείρηση που διατηρούσε η γυναίκα έχει αλλάξει χέρια τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με τον νέο ιδιοκτήτη να δηλώνει πως καθημερινά την αναζητούν άνθρωποι που διεκδικούν τα χρήματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη μετέφερε προσωρινά τη δραστηριότητά της λίγα μέτρα πιο μακριά, ωστόσο και εκεί η επιχείρηση είναι πλέον κλειστή, με λουκέτο από το καλοκαίρι.

Γείτονες αναφέρουν ότι από τον Ιούνιο δεν την έχουν ξαναδεί, ενώ στο χώρο έχουν θυροκολληθεί δεκάδες εξώδικα και έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα δικαστικοί κλητήρες.

Η γυναίκα συνελήφθη από την Ασφάλεια Εξαρχείων μετά από έκδοση εντάλματος, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα αποπληρώσει τα χρωστούμενα ποσά. Όπως όμως καταγγέλλουν τα θύματα, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ.