Τι απίθανο συμβαίνει αν ακούτε μουσική για 24 λεπτά την ημέρα

Δεν χρειάζεστε ώρες διαλογισμού ή μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου ζωής σας, για να μειώσετε το άγχος: μόλις 24 λεπτά ακρόασης μουσικής την ημέρα μπορεί να είναι αρκετά.

Αυτό είναι το εκπληκτικό εύρημα νέας έρευνας που έδειξε, ότι μια σύντομη, συνεπής συνήθεια ακρόασης μουσικής μπορεί να μειώσει αισθητά τα επίπεδα άγχους.

Για κάτι που οι περισσότεροι κάνουμε ήδη καθημερινά (ακούμε μουσική κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης, μιας βόλτας ή ενώ χαλαρώνουμε) η επίδραση μπορεί να είναι πιο ισχυρή από την αναμενόμενη.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο PLOS Mental Health, διερεύνησε εάν η δομημένη, καθημερινή ακρόαση μουσικής θα μπορούσε να επηρεάσει το άγχος και τη συναισθηματική ευεξία.

Οι συμμετέχοντες που άκουγαν μουσική για περίπου 24 λεπτά την ημέρα έδειξαν:

Μειωμένα συμπτώματα άγχους με την πάροδο του χρόνου

Βελτιωμένη συναισθηματική ισορροπία

Μεγαλύτερη συνολική αίσθηση ηρεμίας

Αυτό που κάνει αυτά τα ευρήματα να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και η απλότητα της παρέμβασης. Σε αντίθεση με τις πιο απαιτητικές στρατηγικές ψυχικής υγείας, αυτή η προσέγγιση απαιτούσε:

μηδενική εξειδικευμένη εκπαίδευση

ασήμαντη χρονική δέσμευση

καμία ριζοσπαστική αλλαγή του τρόπου ζωής

απλώς συνεπή καθημερινή ακρόαση

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και ένα σύντομο, σκόπιμο διάλειμμα με μουσική μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή των μοτίβων στρες και να δώσει στον εγκέφαλο την ευκαιρία να επαναρυθμιστεί, κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να επιτύχουν κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης ημέρας.

Πώς η μουσική βοηθά στην μείωση του άγχους

Η μουσική επηρεάζει πολλά συστήματα στον εγκέφαλο που εμπλέκονται στο στρες και την συναισθηματική επεξεργασία. Η έρευνα έδειξε ότι η ακρόαση μουσικής μπορεί να:

μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες του σώματος

της κύριας ορμόνης του στρες του σώματος ενεργοποιήσει περιοχές του εγκεφάλου, που συνδέονται με την ανταμοιβή και την ευχαρίστηση

και την προωθήσει τη χαλάρωση, επηρεάζοντας το αυτόνομο νευρικό σύστημα

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν στην μετατόπιση του σώματος από μια κατάσταση αυξημένου στρες σε μια πιο χαλαρή.

Η μουσική μπορεί επίσης να προσφέρει μια μορφή πνευματικής απόσπασης της προσοχής, μειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις που συχνά συμβάλλουν στο άγχος.

Γιατί τα 24 λεπτά μπορεί να είναι αρκετά

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της μελέτης είναι η σχετικά σύντομη διάρκεια που απαιτείται για να δείτε οφέλη. Η ακρόαση μουσικής για περίπου 24 λεπτά μπορεί να είναι αποτελεσματική επειδή:

Επιτρέπει αρκετό χρόνο στον εγκέφαλο να μεταβεί σε μια πιο ήρεμη κατάσταση

Παρέχει ένα δομημένο διάλειμμα από τους στρεσογόνους παράγοντες

Εντάσσεται εύκολα στις καθημερινές ρουτίνες, αυξάνοντας τη συνέπεια

Οι μεγαλύτερες συνεδρίες ακρόασης δεν απαιτούνται απαραίτητα για να βιώσετε οφέλη, καθιστώντας αυτήν την προσέγγιση πρακτική για τους περισσότερους ανθρώπους.

Μετράει το είδος της μουσικής;

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η προσωπική προτίμηση παίζει σημαντικό ρόλο. Η μουσική που ο καθένας ατομικά βρίσκει ευχάριστη ή ηρεμιστική είναι πιο πιθανό να παράγει θετικά αποτελέσματα.

Γενικά:

Η πιο αργή, πιο απαλή μουσική μπορεί να προάγει τη χαλάρωση

Τα γνώριμα ή σημαδιακά τραγούδια μπορεί να ενισχύσουν τη συναισθηματική άνεση

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο μοναδικό «σωστό» είδος μουσικής. Η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι εκείνη που έχει προσωπική απήχηση στο άτομο.

Σημαντικοί περιορισμοί της μελέτης

Ενώ τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, θα πρέπει να ερμηνεύονται με κάποια προσοχή, επειδή:

Η μελέτη εστιάζει σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα

Οι ατομικές αντιδράσεις στην μουσική μπορεί να ποικίλλουν

Η μουσική είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο, όχι υποκατάστατο της επαγγελματικής θεραπείας

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η ακρόαση μουσικής να αντικαταστήσει τη θεραπεία του άγχους;

Όχι. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των ήπιων έως μέτριων συμπτωμάτων άγχους, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την επαγγελματική φροντίδα για πιο σοβαρές καταστάσεις.

Είναι τα 24 λεπτά η ακριβής χρονική διάρκεια που χρειάζεται;

Όχι απαραίτητα. Η μελέτη χρησιμοποίησε 24 λεπτά ως σταθερή ημερήσια διάρκεια, αλλά παρόμοια οφέλη μπορεί να προκύψουν με ελαφρώς μικρότερες ή μεγαλύτερες περιόδους ακρόασης.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να το κάνω αυτό;

Δεν υπάρχει μία και μοναδική καλύτερη ώρα. Μερικοί ωφελούνται από την ακρόαση μουσικής το πρωί για να ξεκινήσουν την ημέρα τους ήρεμα, ενώ άλλοι προτιμούν την ακρόαση το βράδυ για να χαλαρώσουν.

Συμπέρασμα

Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών υποδηλώνει ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία: μπορεί να είναι ένα πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους. Μια νέα μελέτη προσθέτει σε αυτά τα στοιχεία, δείχνοντας ότι μόλις 24 λεπτά καθημερινής ακρόασης μουσικής μπορούν να υποστηρίξουν τη συναισθηματική ευεξία και να μειώσουν το άγχος.

Αν και δεν αντικαθιστά την κλινική θεραπεία, η μουσική προσφέρει έναν απλό, προσιτό τρόπο για να εισαγάγετε στιγμές ηρεμίας στην καθημερινή ζωή.

Πηγές:

healthday.com

nih.gov

nhs.uk

apa.org