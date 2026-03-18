Ενημερωτική εκδήλωση για το δημογραφικό και την υπογονιμότητα στη Σπάρτη

Από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Be-Live και τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ

Στη Σπάρτη βρέθηκαν εκπρόσωποι του μη κερδοσκοπικού Σωματείου για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και της υπογονιμότητας Be-Live την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την εξωσωματική γονιμοποίηση, τις δράσεις και τους στόχους του Σωματείου.

Η ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σωματείου με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ με σκοπό την από κοινού στήριξη υπογόνιμων ζευγαριών από την περιοχή της Σπάρτης.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Σπάρτης Γεώργιος Κουλουβάκος, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της Be-Live και της ΒΙΑΝΕΞ. Στη συνέχεια, μίλησε για την ανάγκη στήριξης των υπογόνιμων ζευγαριών και τη σημασία της βοήθειας και της συμβουλευτικής προς τα νέα ζευγάρια που ζουν σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας, Μαρία Τσιρώνη, ενώ συντονίστρια της ομιλίας ήταν η ψυχολόγος Ελένη Γκλέκα.

Οι γυναικολόγοι αναπαραγωγής και ιδρυτές της Be-Live, Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης μίλησαν για τις ανησυχητικές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος και ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τη διαδικασία και την ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της Be-Live.

Όπως ανέφερε ο κ. Κελλάρης: «Σε μια περίοδο που η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία, η σωστή ενημέρωση για τις δυνατότητες και την ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Μέσα από τις δράσεις της Be-Live επιδιώκουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τα υπογόνιμα ζευγάρια και ιδιαίτερα εκείνα που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της θεραπείας».

Από την πλευρά του, ο κ. Χηνιάδης δήλωσε: «Το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και απαιτεί συντονισμένες πρωτοβουλίες και άμεση δράση. Η Be-Live στέκεται δίπλα στα υπογόνιμα ζευγάρια, προσφέροντας ελπίδα και πρακτική στήριξη, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το πρόβλημα».

Τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Μπακοπάνος, Corporate Identity Senior Manager.

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Be-Live ιδρύθηκε το 2019 από τους γυναικολόγους αναπαραγωγής Βασίλη Κελλάρη και Χάρη Χηνιάδη, με στόχο την υποστήριξη υπογόνιμων ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Διανύοντας πλέον τον έβδομο χρόνο συνεχούς προσφοράς, η Be-Live έχει δεχθεί στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα εκατοντάδες αιτήσεις από όλη την Ελλάδα. Περισσότερες από 200 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, συμβάλλοντας στη γέννηση άνω των 100 παιδιών.

Η δράση του σωματείου υποστηρίζεται από δίκτυο περισσότερων από 30 ιατρών σε πανελλαδικό επίπεδο, εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και επιχειρήσεις-χορηγούς που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των προγραμμάτων του.

Σημειώνεται ότι οι δράση του Σωματείου Be-Live τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Novibet
