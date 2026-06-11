Πιερρακάκης στον ESM: Η Ελλάδα είναι παράδειγμα επιτυχημένης εξόδου από την κρίση

«Η ευρωπαϊκή στήριξη και η εθνική αποφασιστικότητα έβγαλαν την Ελλάδα από την κρίση», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup

Γιάννης Νικηφοράκης

Πιερρακάκης στον ESM: Η Ελλάδα είναι παράδειγμα επιτυχημένης εξόδου από την κρίση
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη και η εθνική αποφασιστικότητα οδήγησαν την Ελλάδα στην επιτυχημένη έξοδο από την κρίση.
  • Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατέχουν σήμερα πάνω από το ήμισυ του ελληνικού δημόσιου χρέους, παρέχοντας ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.
  • Ο ESM σημείωσε κέρδη 2 δισ. ευρώ το 2024, ενισχύοντας την οικονομική του ανθεκτικότητα και προετοιμάζεται για τυχόν μελλοντικές κρίσεις.
  • Η Βουλγαρία έγινε πλήρες μέλος του ESM, μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2024.
  • Η μη κύρωση της αναθεωρημένης Συνθήκης του ESM από την Ιταλία χαρακτηρίζεται από τον Πιερρακάκη ως χαμένη ευκαιρία, ενώ ο ESM συνεχίζει να λειτουργεί με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
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Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προέδρευσε σήμερα (11/06) υπό την ιδιότητα ως προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο ESM έχει ιδιαίτερη σημασία για την χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, καθώς έχει στηρίξει πέντε ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, της οποίας αποτελεί τον μεγαλύτερο επίσημο πιστωτή.

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (2015 – 2018), χορήγησε στην Ελλάδα δάνεια ύψους 61,9 δισ. ευρώ. Μαζί με τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), οι δύο ευρωπαϊκοί μηχανισμοί κατέχουν σήμερα περισσότερο από το ήμισυ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, τα χαμηλά επιτόκια και οι πολύ μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων αυτών, συνέβαλαν καθοριστικά στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης αυτού και στην επιτυχή επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές. Χωρίς τη συμβολή του ESM και του EFSF, η εικόνα του ελληνικού δημόσιου χρέους θα ήταν σήμερα σημαντικά πιο επιβαρυμένη.

Με την ιδιότητα ως επικεφαλής του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης είναι παράλληλα ex officio και πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Οι κοινές δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη και του γενικού διευθυντή του ESM, Πιερ Γκραμένια:

Πιέρ Γκραμένια: Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Σήμερα πραγματοποιείται η 14η ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), επομένως είναι πάντοτε μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τους υπουργούς Οικονομικών που εκπροσωπούν τις χώρες τους.

Εφέτος θα επικεντρωθούμε, πρώτα απ' όλα, στα εξαιρετικά αποτελέσματα του ESM. Τα κέρδη μας εφέτος θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό στην ιστορία μας. Αυτό ενισχύει την ανθεκτικότητά μας.

Θα εξετάσουμε, επίσης, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ετοιμότητά μας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη κρίση, αξιολογώντας παράλληλα τα προληπτικά μέσα και εργαλεία που διαθέτουμε. Αυτό ακριβώς αναμένουν από εμάς τα κράτη – μέλη.

Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, σήμερα θα καλωσορίσουμε θερμά τη Βουλγαρία ως νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η Βουλγαρία εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και αναμένεται μέσα στον Ιούνιο να γίνει πλήρες μέλος του ESM, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος ασφαλιστικής δικλείδας, που αποκτά μια χώρα όταν υιοθετεί το ευρώ, κάτι που η Βουλγαρία πέτυχε.

Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω για πρώτη φορά, υπό τη νέα του ιδιότητα ως προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών του ESM, τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, στον οποίο δίνω τον λόγο.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε ευχαριστώ πολύ, Πιέρ. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στον ESM, υπό τη νέα μου ιδιότητα ως πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Συμφωνώ απολύτως με την αποτίμηση που μόλις έκανες και με τη συνολική επισκόπηση των σημερινών συζητήσεων. Ο ESM δημιουργήθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους έχοντας καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουν η Ευρώπη και τα κράτη- μέλη της να εξέλθουν από εκείνη την κρίση, μέσα από έναν νέο θεσμικό σχεδιασμό και από την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς και στόχος όλων μας είναι ο ESM να παραμείνει ισχυρός, αξιόπιστος και ικανός να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Πιστεύω ότι για τη χώρα από την οποία προέρχομαι, την Ελλάδα, ο ESM έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Αποτελεί μέρος της δύσκολης, αλλά επιτυχημένης πορείας ανάκαμψής της. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αποτυπώνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η ευρωπαϊκή στήριξη συναντά την εθνική αποφασιστικότητα για την υπέρβαση μίας κρίσης. Υπάρχουν πολλά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από αυτή την εμπειρία, αλλά και ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός.

Ανυπομονώ για τις σημερινές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, καθώς και για τη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Πώς μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος ο ESM όταν μια μεγάλη χώρα όπως η Ιταλία δεν έχει ακόμη κυρώσει την αναθεωρημένη Συνθήκη του ESM;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η διαδικασία κύρωσης αποτελεί προφανώς κυρίαρχη απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης και του ιταλικού κοινοβουλίου. Από τη δική μας πλευρά, θα έλεγα ότι συνολικά πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία.

Υπάρχει ήδη σε ισχύ ένα υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στον ESM να επιτελεί τον ρόλο του και να διαδραματίζει το σημαντικό του έργο. Εξάλλου, βρισκόμαστε εδώ, ακριβώς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να εξετάσουμε πώς ο ESM θα συνεχίσει να επιτελεί αυτόν τον ρόλο τόσο στο σημερινό περιβάλλον, όσο και τα επόμενα χρόνια.

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