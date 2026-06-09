Πιερρακάκης: «Το gov.gr, απόδειξη ότι μπορούμε να μετατρέπουμε τις αδυναμίες μας σε πλεονεκτήματα»

«Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε».

Και πρόσθεσε ότι «αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που κερδήθηκε. Μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση».

Αναλυτικά, ο υπουργός είπε τα εξής:

Όταν φτάνει αυτή η επέτειος, το μυαλό μου πηγαίνει σε μια αίθουσα συσκέψεων αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 και σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσε να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί αλλιώς; Ερώτημα το οποίο τότε μας είχε τεθεί από τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργό, που κάθεται στην πρώτη σειρά. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η ιστορία του gov.gr είναι, πάνω απ' όλα, η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει.

Θυμάμαι ακόμη τις πρώτες εβδομάδες στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δημιουργία αυτής της νέας διοικητικής δομής, προφανώς, δεν άλλαξε, όπως και γενικά μια νέα διοικητική δομή δεν αλλάζει τη ζωή κανενός. Εκείνο που είχε σημασία ήταν το να παραχθεί αποτέλεσμα. Να δημιουργηθούν υπηρεσίες. Να λυθούν προβλήματα, απλά και καθημερινά. Να αποδείξουμε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Υλοποιούσαμε μια κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη που ήταν να μετατραπεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη.

Έχω στο μυαλό μου την πρώτη ημέρα, την πρώτη αγωνία: «Να δούμε τι γίνεται με το 112». Είχαν προηγηθεί το Μάτι και η Μάνδρα. Είχαν χαθεί ζωές. Και ήταν σαφές ότι η τεχνολογία ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε να προστατεύσει τους ανθρώπους.

Ακολούθησε η άυλη συνταγογράφηση. Δεν γνωρίζαμε τότε ότι λίγους μήνες αργότερα θα γινόταν μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υπηρεσίες της πανδημίας. Ούτε ότι θα αποτελούσε ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιζόταν όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της χώρας. Αυτό είναι συχνά το χαρακτηριστικό των μεγάλων αλλαγών. Όταν ξεκινούν, μοιάζουν μικρές. Όταν πετυχαίνουν, μοιάζουν αυτονόητες.

Θυμάμαι επίσης τις τελευταίες ημέρες πριν από το λανσάρισμα του gov.gr, το οποίο συνέπεσε με την πανδημία όπως πολύ εύγλωττα είπε και ένας πολίτης στο βίντεο που έπαιξε πριν. Θυμάμαι ανθρώπους του υπουργείου, της ΕΔΥΤΕ, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και δεκάδων άλλων φορέων, συνολικά από το ελληνικό δημόσιο. Κάποιοι δεν είχαν κοιμηθεί για δύο και τρεις ημέρες και παραπάνω εγώ θα πω. Γιατί προσπαθούσαμε όχι απλώς να ανεβάσουμε μια νέα πλατφόρμα. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει.

Όταν το gov.gr τέθηκε τελικά σε λειτουργία, στις 7.30 το πρωί ενός Σαββάτου, ο κόσμος βρισκόταν στο επίκεντρο της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. Οι κοινωνίες έκλειναν, οι οικονομίες πάγωναν και η αβεβαιότητα κυριαρχούσε παντού. Και όμως, μέσα σε εκείνη τη συγκυρία γεννιόταν κάτι που έμελλε να αλλάξει τη σχέση των πολιτών με το κράτος.

Για δεκαετίες ο πολίτης έπρεπε να προσαρμόζει τη ζωή του στις ανάγκες του κράτους. Να γνωρίζει τις διαδικασίες του, να αναζητά τις αρμοδιότητές του και να μετακινείται σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα. Το gov.gr γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα: ότι, επιτέλους, το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη. Αυτό ήταν το πραγματικό στοίχημα. Και το στοίχημα αυτό κερδήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το gov.gr κράτησε την Ελλάδα όρθια. Στήριξε πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού αποδεικνύοντας ότι όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με σχέδιο, γνώση και πολιτική βούληση, η οποία εκπορεύεται από την κορυφή τότε μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος.

Από εκεί και πέρα δεν σταματήσαμε και δεν σταματάμε ακόμα. Όπως είπε πριν και ο Δημήτρης Παπαστεργίου: 2.255 υπηρεσίες έχουν ήδη γίνει 2.257. Από τότε, όμως, που ξεκινάγαμε, από την υπεύθυνη δήλωση περάσαμε στα ψηφιακά πιστοποιητικά, από τα ψηφιακά πιστοποιητικά στο Wallet και από το Wallet στη δημιουργία της πρώτης πραγματικά ενιαίας ψηφιακής υποδομής του ελληνικού κράτους.

Ακόμη και σήμερα όμως θα έλεγα ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεν κρύβεται πίσω από έναν αριθμό, στην πραγματικότητα κρύβεται πίσω από προσδοκίες. Οι πολίτες άρχισαν να θεωρούν αυτονόητο ότι μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί από το κινητό τους τηλέφωνο. 'Αρχισαν να θεωρούν δεδομένο ότι το κράτος είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και σέβεται τον χρόνο τους.

Και όταν αλλάζουν οι προσδοκίες μιας κοινωνίας, αλλάζουν και οι δυνατότητές της. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που κερδήθηκε. Μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση. Το gov.gr είναι κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη ψηφιακή μεταρρύθμιση. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν είναι καταδικασμένη να αναπαράγει τις αδυναμίες της, αλλά να τις μετατρέπει σε πλεονεκτήματα.

Και αυτό είναι και για εμάς, θα έλεγα, το μεγαλύτερο μάθημα των τελευταίων ετών. Ποτέ δεν μας έλειπαν οι άνθρωποι ή οι ιδέες (είστε πολλοί εδώ και ήσασταν και πριν δημιουργηθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στελέχη που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την αλλαγή). Αυτό το οποίο μας έλειπε ήταν το σχέδιο αλλά πρωτίστως η πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, ξέρουμε ότι μπορούμε.

Άρα, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι το gov.gr καθιστά όλα αυτά πλέον εφικτά. Η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης από άλλη αφετηρία. Έχει ήδη οικοδομήσει τα θεμέλια, έχει δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή αρχιτεκτονική και διαθέτει πλέον την εμπειρία που απαιτεί η επόμενη μεγάλη μετάβαση.

Αν τα πρώτα έξι χρόνια του gov.gr απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει το κράτος της, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει μια χώρα πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική. Το gov.gr μας έκανε να πιστέψουμε ξανά πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και όταν μια χώρα το πιστέψει αυτό, τότε πολύ λίγα πράγματα είναι αδύνατα. Τότε από το «δεν γίνεται» με το οποίο μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε, μπορείς κάλλιστα να σβήνεις το «δεν». Χρόνια πολλά gov.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται.