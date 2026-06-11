Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπιασε» τους 700.000 followers στο Instragram

Η ελληνική ομάδα με τη μεγαλύτερη απήχηση στη συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε το συγκεκριμένο αριθμό και ευχαρίστησε τον κόσμο. 

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπιασε» τους 700.000 followers στο Instragram
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα social media είναι πλέον «εργαλείο» για τις επαγγελματικές αθλητικές ομάδες. Αποτελώντας τη σύνδεση με τους φιλάθλους. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τα πηγαίνει εξαιρετικά σε αυτόν τον τομέα, κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Ο επίσημος λογαριασμός των «πράσινων» στο Instagram, ξεπέρασε τους 700.000 ακόλουθους. Αριθμός που δείχνει την απήχηση και το δέσιμο με τους φιλάθλους.

Είναι μακράν η πιο δημοφιλής ελληνική μπασκετική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός έχει 736.000 followers. Ο Ολυμπιακός φτάνει τις 431.000, όταν αρκετά πίσω. Η ΑΕΚ είναι στους 79.500, o ΠΑΟΚ έχει 79.200 και ο Άρης 57.100.

H ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρει:

«700K Πράσινοι ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ.

Η πράσινη οικογένεια μας απλώς μεγαλώνει!

Πάνω από 700,000 από εσάς τώρα μοιράζεστε το πάθος, την αγάπη και το καρδιοχτύπι αυτής της ομάδας.

Ευχαριστούμε για την απίστευτη υποστήριξή σας και για το γεγονός ότι η κοινότητά μας είναι η πιο θορυβώδης και μοναδική στην Ευρώπη!».

https://www.instagram.com/p/DZco4B-osVW/
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στον ESM: Η Ελλάδα είναι παράδειγμα επιτυχημένης εξόδου από την κρίση

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο για μία selfie

17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπιασε» τους 700.000 followers στο Instragram

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηλαηδόνης: Το εμβληματικό τραγούδι «Αρχίζει το ματς» που ταυτίστηκε με τα Μουντιάλ στην Ελλάδα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Νίκο Σερβετά: «Η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος που καταλάβαινες τον κόσμο» - Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

17:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάλεξε τον επόμενο «007» – Ποιον στηρίζει για τον ρόλο

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για νόμο Κατσέλη: Φτάνει πια ο εμπαιγμός - Εφαρμόστε την απόφαση του Αρείου Πάγου εδώ και τώρα

17:01ΥΓΕΙΑ

Άπνοια ύπνου χωρίς ροχαλητό: Τα σημάδια που είναι εύκολο να παραβλέψετε

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Οι Ελληνοαμερικανοί που βρίσκονται στη λίστα των 250 πιο επιτυχημένων μεταναστών στις ΗΠΑ

16:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Όλα όσα αλλάζουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο - Οι νέοι κανονισμοί για καθυστερήσεις, VAR, πλάγια, κάρτες και τραυματισμούς 

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ιερέας για ενδοοικογενειακή απειλή της πρεσβυτέρας - «Έχεις τελειώσει»

16:47ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες το Σάββατο

16:35ΦΑΡΜΑΚΟ

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

16:27LIFESTYLE

Η Κέιτ Χάντσον ευχήθηκε για τα γενέθλια του συντρόφου της με μία προσωπική τους στιγμή στο κρεβάτι

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την ασφάλεια ορειβατών και οδηγών στο Έβερεστ: Η απίστευτη περιπέτεια 57χρονου σέρπα, οποίος έφτασε ένα βήμα πριν το θάνατο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τροχαίο ξανά στη Θησέως - Τραυματίστηκε σοβαρά 60χρονος διανομέας

16:06ANNOUNCEMENTS

Γιατί οι μεγάλες αθλητικές επιτυχίες είναι κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο

16:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Game 4 (εικόνα)

15:55ANNOUNCEMENTS

Μεγάλος νικητής στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κέρδισε 379.721 ευρώ με 14 παιχνίδια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σκάφη στους Παξούς: Ο ηρωικός καπετάνιος που έσωσε 4 τουρίστες - Συγκλονιστικά βίντεο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Νίκο Σερβετά: «Η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος που καταλάβαινες τον κόσμο» - Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η 45χρονη Σταυρούλα που αγνοείται από τις 30 Μαΐου - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα για το super El Niño - Τι δείχνουν ECMWF και GFS για το καλοκαίρι στην Ελλάδα

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης: PZL «καρφώθηκε» με τη μύτη στον αεροδιάδρομο - Φωτογραφίες

16:35ΦΑΡΜΑΚΟ

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ