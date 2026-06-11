Forbes: Οι Ελληνοαμερικανοί που βρίσκονται στη λίστα των 250 πιο επιτυχημένων μεταναστών στις ΗΠΑ

Τη σημαντική παρουσία της ελληνικής διασποράς στο αμερικανικό επιχειρείν καταγράφει η νέα κατάταξη των 250 κορυφαίων εν ζωή μεταναστών στις ΗΠΑ, στην οποία ξεχωρίζουν τέσσερις προσωπικότητες ελληνικής καταγωγής με ισχυρό αποτύπωμα σε κλάδους-κλειδιά της αμερικανικής οικονομίας.

Δημήτρης Μάνωλης

Forbes: Οι Ελληνοαμερικανοί που βρίσκονται στη λίστα των 250 πιο επιτυχημένων μεταναστών στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βρίσκονται στη λίστα των 250 πιο επιτυχημένων μεταναστών στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ελληνικής διασποράς στην αμερικανική οικονομία.
  • Ο C. Dean Metropoulos ξεχωρίζει για την αναδιάρθρωση προβληματικών εταιρειών όπως οι Hostess και Chef Boyardee.
  • Ο John Catsimatidis ίδρυσε τον όμιλο Red Apple Group, που περιλαμβάνει την αλυσίδα καταστημάτων Gristedes και δραστηριότητες σε πετρέλαιο, ακίνητα και αεροπορία.
  • Ο George Marcus, συνιδρυτής της Marcus & Millichap, έχει δωρίσει πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο.
  • Ο Albert Bourla ως CEO της Pfizer ηγήθηκε της ανάπτυξης του πρώτου εγκεκριμένου εμβολίου κατά της Covid
  • 19.
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Λίστα με τους 250 πλέον επιτυχημένους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει τέσσερις διακεκριμένους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες και στελέχη, οι οποίοι γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ και αργότερα πολιτογραφήθηκαν Αμερικανοί πολίτες.

Στην υψηλότερη θέση μεταξύ των ελληνικής καταγωγής προσωπικοτήτων βρίσκεται ο C. Dean Metropoulos, γνωστός για την αναδιάρθρωση προβληματικών αμερικανικών εταιρειών, όπως οι Hostess, Chef Boyardee και Pabst Blue Ribbon.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο John Catsimatidis, ιδρυτής του ομίλου Red Apple Group. Ο Κατσιματίδης εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) το 1969 για να αγοράσει ένα μερίδιο σε ένα παντοπωλείο. Η επιχείρηση αυτή εξελίχθηκε στην αλυσίδα καταστημάτων Gristedes της Νέας Υόρκης, η οποία σήμερα αποτελεί μέρος ενός γιγαντιαίου ομίλου με συμμετοχές στους τομείς του πετρελαίου, των ακινήτων και της αεροπορίας.

Στη συνέχεια της λίστας βρίσκεται ο George Marcus, συνιδρυτής της Marcus & Millichap και σημαντικός φιλάνθρωπος. Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της εταιρείας μεσιτείας εμπορικών ακινήτων Marcus & Millichap έχει δωρίσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη προγραμμάτων ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει και ο Albert Bourla, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβολίου της Covid-19. Ως διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ηγήθηκε της προσπάθειας της εταιρείας του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, με την παραγωγή του πρώτου εμβολίου που εγκρίθηκε από τον FDA.

Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής διασποράς στην αμερικανική οικονομία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Το δημοσίευμα πλαισιώνεται από ευρύτερη αναφορά στον ρόλο της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, με το Άγαλμα της Ελευθερίας να λειτουργεί ως διαχρονικό σύμβολο υποδοχής των «50 εκατομμυρίων» κατοίκων που έχουν γεννηθεί εκτός χώρας.

Στο αφιέρωμα του αμερικανικού περιοδικού επισημαίνεται πως καμία εικόνα δεν είναι πιο εμβληματική από το Άγαλμα της Ελευθερίας, το οποίο τιμά τα 50 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ που έχουν γεννηθεί εκτός ΗΠΑ. Η ίδια η «Κυρία Ελευθερία» είναι επίσης γεννημένη στο εξωτερικό, ένα δώρο του 1885 από τη Γαλλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αποτελεί υπενθύμιση ότι αυτή είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι έρχονται για να χτίσουν μια νέα ζωή για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Σε αυτό το πνεύμα, για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, το αμερικανικό περιοδικό Forbes κατέταξε τους 250 μεγαλύτερους εν ζωή μετανάστες της Αμερικής και εξέτασε επίσης τη συνολική επίδραση των μεταναστών στο αμερικανικό κράτος.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Έλον Μασκ, Σεργκέι Μπριν (συνιδρυτής της Google), Jensen Huang (διευθύνων σύμβουλος της Nvidia), Ρούπερτ Μέρντοχ.

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