MTC GROUP: Ειδικευμένο προσωπικό από την Ινδία για κάλυψη αναγκών στελέχωσης σε ελληνικά ξενοδοχεία

Διάδρομο οργανωμένης στελέχωσης για ξενοδοχεία στην Ελλάδα με προσωπικό από Ινδία, για διάφορες ειδικότητες ανοίγει η MTC GROUP μέσω της στρατηγικής της συμμαχίας με την ORIEL CONSULT AND ADVISORY.

Η συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζεται με συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία της Ινδίας που είναι σε θέση να καλύψει προσωπικό ειδικευμένο στους τομείς :

housekeeping,

service staff,

kitchen support,

laundry,

porter και

basic maintenance, μέχρι

Διεύθυνση, ενώ όπου προκύπτει ανάγκη μπορούν να εξεταστούν και πιο έμπειρα προφίλ

Η διαδικασία είναι συμφωνημένη και περιλαμβάνει αρχικό screening ανθρώπων με εμπειρία, ανάλογα με τη θέση Αγγλικά, αξιολόγηση προφίλ και αποστολή CVs για επιλογή, με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε ξενοδοχείου. Προσφέρεται βέβαια και free Replacement Guaranty.

Η σχετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε για να καλύψει τα κενά που ενδεχομένως και εφέτος θα υπάρχουν, σε εποχιακής, κυρίως, λειτουργίας ξενοδοχεία και, όπως τονίζεται, υπηρετεί την ανάγκη της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που οφείλει να συνεχίσει να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.