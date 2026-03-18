Συγκλονίζει η Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη:«Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ»

Άγνωστες λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα.

Η γνωστή τραγουδίστρια συγκλόνισε μιλώντας τόσο για την κακοποίηση που υπέστη στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη όσο και για το βράδυ της δολοφονίας του επιχειρηματία, στις 13 Δεκεμβρίου 2008, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου του σε ενέδρα έξω από ξενοδοχείο στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

«Κατ’ αρχάς, έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω και όταν μπήκα μέσα, κατέρρευσα, χωρίς να βλέπω κάτι… Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ. Σκεφτόμουν πόσο σκληρά και βίαια έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο απ’ όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η εξομολόγηση για την κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Μιλώντας για το διάστημα που έζησε δίπλα στον Μπάμπη Λαζαρίδη, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως βίωσε λεκτική και σωματική κακοποίηση.

«Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά-σιγά, όταν συνήλθα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», κατέληξε η Αγγελική Ηλιάδη.

