Αντιδρά η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Προσβάλλει τη μνήμη του»

Έντονη ενόχληση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη σχετικά με κακοποιητική συμπεριφορά από τον πρώην σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, με την αδελφή του εκλιπόντος να κάνει λόγο για «προσβολή μνήμης νεκρού».

Η Λίτσα Λαζαρίδη, εμφανώς οργισμένη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, τονίζοντας πως οι συγκεκριμένες αναφορές είναι αβάσιμες και προσβλητικές.

«Βγαίνει μετά από 17 χρόνια να τον κατηγορήσει»

Η ίδια εξέφρασε τη βαθιά της ενόχληση για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, οι καταγγελίες διατυπώνονται τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια κίνηση που «προσβάλλει τη μνήμη του», επισημαίνοντας πως ο εκλιπών δεν βρίσκεται εν ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Αν την κακοποιούσε, δεν θα είχε δει κανείς κάποιον μώλωπα; Δεν ντρέπεται;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη προειδοποίησε μάλιστα πως σε περίπτωση που οι δηλώσεις συνεχιστούν δημοσίως, θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Όπως είπε, εξετάζει το ενδεχόμενο μήνυσης για προσβολή μνήμης νεκρού, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρισμοί που ακούγονται είναι, κατά την ίδια, ψευδείς.

Ολόκληρη η δήλωσή της

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα “ώπα ώπα”. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήτανε. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί.

Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση. Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.

Και κατ’ αρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήτανε χτυπημένη θα ‘χε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το ‘παιρνε το παιδί; Αυτό που είναι σήμερα, σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε ένα νεκρό στο στόμα της για να ανεβάσει διαφημιστικά το κασέ της.

Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες.

Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια… Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της».

Παρέμβαση της νομικής εκπροσώπου της οικογένειας

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας Λαζαρίδη, Κατερίνα Μαυροειδή, σημείωσε πως τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις, μετά από τόσα χρόνια, προκαλούν επιπλέον πόνο στην οικογένεια.

Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από το αν οι ισχυρισμοί είναι αληθείς ή όχι, η δημόσια συζήτηση θίγει ανθρώπους που συνεχίζουν να πενθούν, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πρόθεση να εξεταστεί το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, εφόσον συνεχιστεί η δημόσια αναπαραγωγή των δηλώσεων.

