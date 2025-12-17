Αγγελική Ηλιάδη: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί

Η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega προέβη σε μια αποκάλυψη μιας σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχτηκε στα 19 της χρόνια από μουσικό παραγωγό.

«Η ζωή με δύο αγόρια είναι μία τρέλα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω με τα δύο μου αγόρια. Εντάξει, ο μεγάλος μου τη λέει μερικές φορές. Σήμερα μου έκανε κομπλιμέντο. Μου λέει “Μαμά έχεις ντυθεί πολύ ωραία, σου το δίνω” μου λέει. Βέβαια μετράει η γνώμη του. Εμένα ο μπαμπάς μου κυρίως, ο Θεός να τον αναπαύσει τον πατερούλη μου, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Εγώ δεν ήθελα να είμαι έτσι με τα παιδιά μου. Ήθελα πάντα να είμαι πιο κοντά» ανέφερε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Επίσης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον πρώην σύντροφό της, Σάββα Γκέντσογλου. «Δεν μπορώ να απαντάω στα μηνύματα τώρα στα social media. Το έκανα κάποτε, τότε… Και έτσι έκανα τον μικρό μου γιο. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Σάββα τότε και κάναμε τον Βασίλη. Εντάξει, τότε όμως ήμουν, ξέρεις, ένα κορίτσι πολύ πιο αυθόρμητο».

«Ακούγεται ό,τι ακούγεται (για την καταγγελία εις βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή), δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αλλά γενικά το έχω ξαναπεί ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές τις συναντάμε παντού. Έχω βρεθεί σε μία τέτοια κατάσταση και ήμουν πάρα πολύ μικρή, πρέπει να ήμουν 19 χρονών; Τότε μου είχανε συστήσει τον παραγωγό μου, ο οποίος με πήγε σε ένα χώρο που εγώ πίστευα ότι ήταν στούντιο, ήταν ένα σπίτι, κλείδωσε την πόρτα και ήταν πάρα πολύ επιθετικός.

Και πολύ ωμός επίσης και μου είπε ότι αν κάνεις αυτό που θέλω, θα σε κάνω το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Ήταν ακριβώς αυτές οι λέξεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν χρειάζεται να το πω. Βέβαια εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι τότε, κοριτσάκι αλλά ήμουνα αγρίμι. Κι άρχισα να ουρλιάζω και αντί να μου επιτεθεί εκείνος, του επιτέθηκα εγώ, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που ένιωσα, ότι με είχε κλείσει μέσα σε έναν χώρο και δεν μπορούσα να φύγω.

Και αναγκάστηκε, άνοιξε την πόρτα κι έφυγα. Την επόμενη μέρα πήγα στον διευθυντή της εταιρείας, του είπα ακριβώς τι έγινε και ο άνθρωπος έφυγε… καλός ή κακός άνθρωπος… έχασε και τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε και φυσικά του άξιζε εννοείται» αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε σε ηλικία 19 ετών.

Όσον αφορά στη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ και την αμφισβήτησή της από τον θείο της, Φίλιππο Ηλιάδη, η τραγουδίστρια σχολίασε:

«Δεν ασχολούμαι καθόλου. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα για μένα. Την απόφαση την πήρε η γιαγιά μου να είναι καλά εκεί που είναι, έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα τι θέλει ο καθένας να κάνει και πώς είναι να λειτουργήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν με αφορά. Δεν μπορώ να ξέρω τι όνειρα βλέπει ο καθένας (για το αν είναι πλαστή η διαθήκη).

Κοίταξε να δεις, για μας είναι λυμένα όλα. Δεν ασχολούμαστε. Τώρα, αν ο οποιοσδήποτε έχει τη διάθεση να βγαίνει και να μιλάει στις τηλεοράσεις και να κάνει πράγματα τα οποία είναι ανούσια και τρελά, δικαίωμά του να το κάνει. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με κάτι».

Διαβάστε επίσης