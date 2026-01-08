Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής έως $100.000 σε κάθε κάτοικο της Γροιλανδίας

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο καταβολής εφάπαξ χρηματικών ποσών στους κατοίκους της Γροιλανδίας, στο πλαίσιο προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τα ακριβή ποσά και ο τρόπος καταβολής παραμένουν ασαφή, ωστόσο αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και συνεργάτες του Λευκού Οίκου, φέρονται να έχουν εξετάσει ποσά από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο.

Η ιδέα της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των κατοίκων της Γροιλανδίας, υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, αποτελεί μία εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις Κοπεγχάγης και Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η τακτική αυτή εντάσσεται σε μια σειρά σχεδίων που εξετάζονται από τον Λευκό Οίκο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης χρήσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί ως υπερβολικά συναλλακτική ή ακόμη και προσβλητική για έναν πληθυσμό που εδώ και χρόνια συζητά το ζήτημα της ανεξαρτησίας του και της οικονομικής του εξάρτησης από τη Δανία.

«Αρκετά πια! Καμία άλλη φαντασίωση περί προσάρτησης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, μετά τη νέα δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να αποκτήσουν το νησί.

ΗΠΑ και Δανία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ

Ευρωπαίοι ηγέτες, τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αντιμετώπισαν με αποδοκιμασία τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων που προέβαλαν δικαίωμα των ΗΠΑ επί της Γροιλανδίας, ιδίως δεδομένου ότι ΗΠΑ και Δανία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και δεσμεύονται από συμφωνία αμοιβαίας άμυνας.

Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις μεταξύ τους σχέσεις.

Ερωτηθείς για τις συζητήσεις περί «αγοράς» του νησιού, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου απευθείας καταβολής χρημάτων στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη. Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η Λέβιτ αναγνώρισε ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του για την εθνική ασφάλεια «εξετάζουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια ενδεχόμενη αγορά».

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Δανό ομόλογό του για να συζητήσουν το ζήτημα της Γροιλανδίας. Η πρεσβεία της Δανίας αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το γραφείο εκπροσώπησης της Γροιλανδίας στην Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για δήλωση.

Γιατί χρειάζονται οι ΗΠΑ την Γροιλανδία

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τον ορυκτό πλούτο της, ο οποίος είναι κρίσιμος για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και την πεποίθησή του ότι η ευρύτερη περιοχή πρέπει να βρίσκεται υπό την γεωπολιτική επιρροή της Ουάσιγκτον.

Ένας από τους γνώστες των εσωτερικών διεργασιών του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι συζητήσεις για εφάπαξ πληρωμές δεν είναι απαραίτητα καινούργιες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, με το ενδεχόμενο καταβολής έως και 100.000 δολαρίων ανά κάτοικο, συνολικού ύψους σχεδόν 6 δισ. δολαρίων, να θεωρείται πλέον πραγματική πιθανότητα.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζουν οι σύμβουλοι του Τραμπ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη, είναι και η σύναψη με τη Γροιλανδία μιας μορφής συμφωνίας γνωστής ως Compact of Free Association (Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης).

Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Γροιλανδών επιθυμεί την ανεξαρτησία, οι ανησυχίες για το οικονομικό κόστος της αποδέσμευσης από τη Δανία, όπως και άλλα ζητήματα, έχουν αποτρέψει μέχρι σήμερα τους περισσότερους Γροιλανδούς βουλευτές από το να ζητήσουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία. Την ίδια ώρα, έρευνες καταδεικνύουν ότι, αν και πολλοί κάτοικοι είναι θετικοί στην προοπτική απομάκρυνσης από τη Δανία, δεν επιθυμούν να ενταχθεί η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης