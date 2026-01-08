Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

Η πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα με τη σύλληψη Μαδούρο, έχει ηχήσει καμπάνες σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, που βλέπει να πλησιάζει κάτι που μοιάζει αναπόφευκτο, αν κρίνει κάποιος από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Η προσάρτηση της Γροιλανδίας, ακόμα και με τη βία.

Η θέση της Γροιλανδίας πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο καθιστά το μεγαλύτερο νησί του κόσμου βασικό μέρος της στρατηγικής ασφαλείας.

Η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, μακροχρόνιου συμμάχου των ΗΠΑ που έχει απορρίψει τις προτάσεις του Τραμπ. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας αντιτίθεται επίσης στα σχέδια των ΗΠΑ στο νησί, λέγοντας ότι ο λαός της Γροιλανδίας θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Το νησί, το 80% του οποίου βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, φιλοξενεί περίπου 56.000 κυρίως Ινουίτ που μέχρι τώρα έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ένα σκάφος πλέει σε έναν παγωμένο θαλάσσιο κόλπο έξω από το Νουούκ της Γροιλανδίας AP/Evgeniy Maloletka

Η τοποθεσία της Γροιλανδίας είναι το κλειδί

Η Γροιλανδία βρίσκεται στα ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής του Καναδά, με περισσότερα από τα δύο τρίτα της επικράτειάς της να βρίσκονται εντός του Αρκτικού Κύκλου.

Αυτό το έχει καταστήσει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Βόρειας Αμερικής από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν τη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν ότι δεν θα πέσει στα χέρια της ναζιστικής Γερμανίας και να προστατεύσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του Βόρειου Ατλαντικού.

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Αρκτική ήταν σε μεγάλο βαθμό μια περιοχή διεθνούς συνεργασίας. Αλλά η κλιματική αλλαγή λεπταίνει τον πάγο της Αρκτικής, υποσχόμενη να δημιουργήσει ένα βορειοδυτικό πέρασμα για το διεθνές εμπόριο και αναζωπυρώνοντας τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες για την πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της περιοχής.

Απειλές για την ασφάλεια

Το 2018, η Κίνα αυτοανακηρύχθηκε «κράτος κοντά στην Αρκτική» σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή. Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την κατασκευή ενός «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού» ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Belt and Road, η οποία έχει δημιουργήσει οικονομικούς δεσμούς με χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η Ρωσία προσπάθησε να επιβεβαιώσει την επιρροή της σε μεγάλες περιοχές της Αρκτικής σε ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία και τη Νορβηγία. Η Μόσχα προσπάθησε επίσης να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην πολική περιοχή, όπου βρίσκεται ο Βόρειος Στόλος της και μια τοποθεσία όπου η Σοβιετική Ένωση δοκίμασε πυρηνικά όπλα. Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η τοποθεσία είναι έτοιμη για επανέναρξη των δοκιμών, εάν χρειαστεί.

Ο στρατός της Ρωσίας αποκαθιστά παλιές σοβιετικές υποδομές στην Αρκτική και κατασκευάζει νέες εγκαταστάσεις. Από το 2014, ο ρωσικός στρατός έχει ανοίξει αρκετές στρατιωτικές βάσεις στην Αρκτική και εργάστηκε για την ανακατασκευή αεροδρομίων.

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων ηγετών έχουν αυξηθεί από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε πόλεμο στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Πέρυσι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και θα απαντήσει ενισχύοντας την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεών της εκεί. Αλλά είπε ότι η Μόσχα κρατά ανοιχτή την πόρτα για ευρύτερη διεθνή συνεργασία στην περιοχή.

Δανικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν σε άσκηση με εκατοντάδες στρατιώτες από διάφορα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Ωκεανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας AP/Ebrahim Noroozi

Στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ λειτουργεί την απομακρυσμένη διαστημική βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία, η οποία χτίστηκε μετά την υπογραφή της Συνθήκης Άμυνας της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και τη Δανία το 1951. Υποστηρίζει επιχειρήσεις προειδοποίησης πυραύλων, πυραυλικής άμυνας και επιτήρησης του διαστήματος για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η Γροιλανδία φρουρεί επίσης μέρος αυτού που είναι γνωστό ως GIUK (Γροιλανδία, Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) Gap, όπου το ΝΑΤΟ παρακολουθεί τις ρωσικές ναυτικές κινήσεις στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το κοινοβούλιο της Δανίας ενέκρινε νομοσχέδιο τον περασμένο Ιούνιο για να επιτρέψει στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος της Δανίας. Διεύρυνε μια προηγούμενη στρατιωτική συμφωνία, που έγινε το 2023 με την κυβέρνηση Μπάιντεν, όπου τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν ευρεία πρόσβαση στις αεροπορικές βάσεις της Δανίας στη σκανδιναβική χώρα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας στη Γροιλανδία

Η Δανία κινείται για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία γύρω από τη Γροιλανδία και στον ευρύτερο Βόρειο Ατλαντικό. Πέρυσι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια συμφωνία περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια με μέρη όπως οι κυβερνήσεις της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόε, μιας άλλης αυτοδιοικούμενης περιοχής της Δανίας, για τη «βελτίωση των δυνατοτήτων επιτήρησης και διατήρησης της κυριαρχίας στην περιοχή».

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία νέα πολεμικά σκάφη της Αρκτικής, δύο επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας και δορυφορική χωρητικότητα.

Το Sirius Dog Sled Patrol, μια επίλεκτη ναυτική μονάδα της Δανίας που διεξάγει αναγνώριση μεγάλης εμβέλειας και επιβάλλει τη δανική κυριαρχία στην έρημο της Αρκτικής, σταθμεύει επίσης στη Γροιλανδία.

Ορυκτός πλούτος

Η Γροιλανδία είναι επίσης μια πλούσια πηγή των λεγόμενων ορυκτών σπάνιων γαιών που αποτελούν βασικό συστατικό των κινητών τηλεφώνων, των υπολογιστών, των μπαταριών και άλλων συσκευών υψηλής τεχνολογίας που αναμένεται να τροφοδοτήσουν την παγκόσμια οικονομία τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και άλλων δυτικών δυνάμεων καθώς προσπαθούν να φρενάρουν την κυριαρχία της Κίνας στην αγορά αυτών των κρίσιμων ορυκτών.

Οι απειλές Τραμπ - πρόκληση για το ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στην αίθουσα της Βουλής στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον, ενώ ο Αντιπρόεδρος JD Vance και ο Πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson από τη Λουιζιάνα ακούνε AP/Julia Demaree Nikhinson

Οι τελευταίες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας αποτελούν μια νέα και δυνητικά άνευ προηγουμένου πρόκληση για το ΝΑΤΟ, ίσως ακόμη και υπαρξιακή, για μια συμμαχία που επικεντρώνεται σε εξωτερικές απειλές που θα μπορούσε τώρα να αντιμετωπίσει μια ένοπλη αντιπαράθεση με το πιο ισχυρό μέλος της.

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι η κυβέρνηση ζυγίζει «επιλογές» που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτική δράση για να πάρει τον έλεγχο του νησιού, το οποίο είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή που αποτελεί μέρος της συμμάχου του ΝΑΤΟ, Δανίας.

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το μέλλον του ΝΑΤΟ, το οποίο ιδρύθηκε το 1949 για να αντιμετωπίσει την απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που έθεσε η Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η συμμαχία συνήθως επικεντρώνεται σε απειλές όπως αυτές από τη Ρωσία ή διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες. Δεν θα λειτουργούσε χωρίς την ηγεσία και τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ, ο μεγαλύτερος οργανισμός ασφαλείας στον κόσμο, χτίστηκε πάνω σε έναν όρκο τύπου «Τρεις Σωματοφύλακες» ότι μια επίθεση σε οποιονδήποτε στις τάξεις του θα αντιμετωπιστεί με απάντηση από όλους. Αυτή η εγγύηση ασφαλείας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της ιδρυτικής της συνθήκης, κράτησε τη Ρωσία μακριά από συμμαχικά εδάφη για δεκαετίες.

Αλλά σε έναν οργανισμό που λειτουργεί με ομοφωνία, το άρθρο 5 δεν λειτουργεί εάν ένα μέλος στοχεύει ένα άλλο.

Ανήσυχοι σύμμαχοι και γείτονες, η Ελλάδα και η Τουρκία, παρενοχλούν ο ένας τις στρατιωτικές δυνάμεις του άλλου και αμφισβητούν τα σύνορα τους εδώ και δεκαετίες. Αλλά οι εσωτερικές συγκρούσεις του παρελθόντος δεν αποτέλεσαν ποτέ το είδος της απειλής για την ενότητα του ΝΑΤΟ που θα προέκυπτε από μια αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι «Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ». Αλλά πρόσθεσε: «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν δεν θα είναι εκεί για εμάς».

Το ίδιο το ΝΑΤΟ παραμένει απρόθυμο να πει οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει το ηγετικό του μέλος.

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Μάικλ Κλαρκ, λέει ότι η βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα τερματίσει ουσιαστικά την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ ως συλλογικής συμμαχίας.

Η συντάκτρια ασφάλειας και άμυνας Deborah Haynes προτείνει ότι αυτό θα κάνει ελάχιστα για να αποτρέψει την Αμερική, η οποία είναι το ισχυρότερο μέλος του ΝΑΤΟ.

«Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σοβαρός για να πάρει τη Γροιλανδία από τη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, παρά τις προειδοποιήσεις ότι μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει τη συμμαχία», λέει.

Λέει ότι το ΝΑΤΟ εξαρτάται υπερβολικά από την αμερικανική μαχητική ισχύ, τα όπλα και την τεχνολογία, πράγμα που σημαίνει ότι τα άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να τους σταματήσουν με τη βία.

«Αυτός [ο Τραμπ] πιθανότατα στοιχηματίζει επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ξεφύγει με μια αρπαγή γης στην Αρκτική, καθώς το υπόλοιπο ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι τις χρειάζεται εκείνος», προσθέτει.

Λέει ότι οι «μεγαλύτεροι χαμένοι» σε μια κατάρρευση του ΝΑΤΟ θα ήταν οι άλλες χώρες - και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ το γνωρίζει.

