Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

«Ο Τραμπ έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε συνέντευξη Τύπου.

Newsbomb

Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

Ένα πλοίο πλέει μέσα στον πάγο κοντά στο Νουκ της Γροιλανδίας, Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της Δανίας την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για την επιθυμία των ΗΠΑ να αποκτήσουν την αυτόνομη δανική περιοχή της Γροιλανδίας.

Η δήλωσή του στους δημοσιογράφους, έπειτα από κλειστή ενημέρωση με μέλη της Γερουσίας, έρχεται μια μέρα αφότου ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας επανήλθαν μετά από την μονομερή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σάββατο, με την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, και προκάλεσαν φόβους ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να γίνει και για τη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ η Δανία απαντά ότι κάθε επίθεση θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στην οποία ανήκουν και οι δύο χώρες.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «αν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να το αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα». Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ότι ως διπλωμάτης προτιμά να λύνονται τέτοια θέματα με άλλους τρόπους.

Νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Jean‑Noël Barrot είπε ότι ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, στην οποία απέκλεισε την πιθανότητα εισβολής στη Γροιλανδία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκδώσει κοινή δήλωση υποστηρίζοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», επαναλαμβάνοντας τη στήριξη στην κυριαρχία της περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Διήμεροι αποκλεισμοί στα σύνορα: Κλιμάκωση αποφάσισαν τα μπλόκα των αγροτών στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων - «Δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά μας»

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Τότεναμ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάρτιν Τσίβερς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 48ωρο «μπλακ άουτ» στην Ιόνια Οδό αποφάσισαν στο μπλόκο Αγγελόκαστρου στην Αιτωλοακαρνανία

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι ΗΠΑ συζητούν να προσφέρουν στη Γροιλανδία μια συμφωνία «Cofa»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στη Μιχαλακοπούλου - Χρειάστηκε απεγκλωβισμός του οδηγού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρος: Κορυφαία στιγμή για την Ομογένεια ο εορτασμός των 120 χρόνων στο Τάρπον Σπρινγκς

20:34LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μία γυναίκα ανάμεσα σε Κουράκο και Αριάδνη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 14 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άλιμο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι γνωρίζουμε για τα δύο τάνκερ που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ