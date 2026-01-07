Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της Δανίας την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για την επιθυμία των ΗΠΑ να αποκτήσουν την αυτόνομη δανική περιοχή της Γροιλανδίας.

Η δήλωσή του στους δημοσιογράφους, έπειτα από κλειστή ενημέρωση με μέλη της Γερουσίας, έρχεται μια μέρα αφότου ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι ανησυχίες για το μέλλον της Γροιλανδίας επανήλθαν μετά από την μονομερή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σάββατο, με την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, και προκάλεσαν φόβους ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να γίνει και για τη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ η Δανία απαντά ότι κάθε επίθεση θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στην οποία ανήκουν και οι δύο χώρες.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «αν ο πρόεδρος εντοπίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, κάθε πρόεδρος διατηρεί την επιλογή να το αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα». Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ότι ως διπλωμάτης προτιμά να λύνονται τέτοια θέματα με άλλους τρόπους.

Νωρίτερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Jean‑Noël Barrot είπε ότι ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, στην οποία απέκλεισε την πιθανότητα εισβολής στη Γροιλανδία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκδώσει κοινή δήλωση υποστηρίζοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», επαναλαμβάνοντας τη στήριξη στην κυριαρχία της περιοχής.





