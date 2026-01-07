Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: «Ανοιχτές όλες οι επιλογές, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη»

Η Γροιλανδία αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η πρώτη επιλογή παραμένει πάντα η διπλωματία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βενεζουέλας», τόνισε η Λέβιτ.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η διπλωματία αποτελεί πάντα την προτεραιότητα».

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς(σ.σ. της Γροιλανδίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

