ΗΠΑ: «Εξετάζονται διπλωματικά κανάλια» για τη Γροιλανδία, λέει ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σε αντίθεση με δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν νομίζω ότι κανείς μιλάει για χρήση στρατιωτικής ισχύος στη Γροιλανδία. Εξετάζουν διπλωματικά κανάλια», δήλωσε ο κ. Τζόνσον, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη στρατιωτική επιδρομή του Τραμπ στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η "χρήση του στρατού", για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά "γενικές δηλώσεις", πρόσθεσε.

