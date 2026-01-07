Politico: « Τα 4 εύκολα βήματα με τα οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να αποκτήσει εύκολα τη Γροιλανδία»

Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας συμμετέχουν σε άσκηση με μέλη του ΝΑΤΟ στο Κανγκερλουσουάκ της Γροιλανδίας τον Σεπτέμβριο του 2025

Ενώ η εισβολή στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, και η κατάληψή της «α λα Βενεζουέλα» φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας- έστω και αν η στρατιωτική επίθεση στο Καράκας εξέπληξε τους πάντες σχετικά με το τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ- υπάρχει ένα σαφές οργανόγραμμα για την απόκτηση του νησιού. Και ο Τραμπ φαίνεται ότι το έχει ήδη θέσει σε ισχύ.

Και η στρατηγική του, όσο κι αν κάτι τέτοιο ανησυχεί τους Ευρωπαίους, μοιάζει πολύ με το επεκτατικό εγχειρίδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το POLITICO συνομίλησε με εννέα αξιωματούχους της ΕΕ, άτομα από το ΝΑΤΟ, ειδικούς σε θέματα άμυνας και διπλωμάτες για να εξετάσει πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά και στρατηγικά νησιού της Αρκτικής από τις ΗΠΑ.

«Θα μπορούσε να χρειαστούν λόγου χάρη πέντε ελικόπτερα... δεν θα χρειάζονταν πολλά στρατεύματα», είπε ένας Δανός πολιτικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ελεύθερα. «Δεν θα υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν [οι Γροιλανδοί]».

Βήμα 1ο: Εκστρατεία επιρροής για την ενίσχυση του κινήματος ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας

Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να μιλάει για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής του Βασιλείου της Δανίας. Μια Γροιλανδία χωρίς δεσμά θα μπορούσε να υπογράψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ υπό το ισχύον status quo χρειάζεται την έγκριση της Κοπεγχάγης.

Για να αποκτήσουν ανεξαρτησία, οι Γροιλανδοί θα πρέπει να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα και στη συνέχεια να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Νούουκ όσο και από την Κοπεγχάγη. Σε δημοσκόπηση του 2025, το 56% των Γροιλανδών δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της ανεξαρτησίας, ενώ το 28% δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν κατά.

Αμερικανοί με δεσμούς με τον Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των δανέζικων μέσων ενημέρωσης, με την υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, PET, να προειδοποιεί ότι η περιοχή «αποτελεί στόχο σε εκστρατείες επιρροής διαφόρων ειδών».

Ο Φέλιξ Κάρτε, ειδικός στην ψηφιακή πολιτική που έχει συμβουλεύσει θεσμικά όργανα και κυβερνήσεις της ΕΕ, επεσήμανε τις τακτικές της Μόσχας για την επιρροή των πολιτικών αποτελεσμάτων σε χώρες όπως η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

«Η Ρωσία συνδυάζει διάφορες τακτικές», είπε. «Στο πεδίο, συνεργάζεται με παράγοντες όπως εξτρεμιστικά κόμματα, δίκτυα διασποράς ή φιλορώσους ολιγάρχες, και έχει αναφερθεί ότι πληρώνει ανθρώπους για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις κατά της ΕΕ ή κατά των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, δημιουργεί μεγάλα δίκτυα ψεύτικων λογαριασμών και ψευδο-μέσων ενημέρωσης για να ενισχύσει αυτές τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο και να ενισχύσει επιλεγμένους υποψηφίους ή θέσεις. Ο στόχος συχνά δεν είναι να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μια φιλορωσική επιλογή είναι καλύτερη, αλλά να την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη, πιο δυνατή και πιο δημοφιλής από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δημιουργώντας την αίσθηση του αναπόφευκτου».

Στη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ φαίνεται να αναπτύσσουν τουλάχιστον μερικές από αυτές τις μεθόδους. Ο Στίβεν Μίλερ, από τους στενότερους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στο CNN ότι «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δημιούργησε τη θέση του ειδικού απεσταλμένου στη Γροιλανδία και διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι σε αυτόν τον ρόλο. Δήλωσε ότι στόχος του ήταν να «κάνει τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σε επίσκεψη στην περιοχή τον Μάρτιο, δήλωσε ότι «ο λαός της Γροιλανδίας θα έχει αυτοδιάθεση». Πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι θα επιλέξουν να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είμαστε το μόνο έθνος στη Γη που θα σεβαστεί την κυριαρχία τους και θα σεβαστεί την ασφάλειά τους».

Βήμα 2: Μία καλή προσφορά στη Γροιλανδία

Υπό την προϋπόθεση ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας θα διεξαχθεί και οι κάτοικοι της περιοχής θα ψηφίσουν να αφήσουν πίσω τη Δανία, το επόμενο βήμα θα ήταν να τεθεί υπό την επιρροή των ΗΠΑ.

Μια προφανής μέθοδος θα ήταν η ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ ως άλλο ένα κράτος - μια ιδέα με την οποία έχουν επανειλημμένα ασχοληθεί άτομα κοντά στον πρόεδρο. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, αναγκάστηκε τη Δευτέρα να δηλώσει ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν» τη Γροιλανδία, αφού η Κέιτι Μίλερ - σύζυγος του Στίβεν Μίλερ - δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της περιοχής τυλιγμένο με μια αμερικανική σημαία και τη λέξη «σύντομα».

Μια άμεση ανταλλαγή της Δανίας με τις ΗΠΑ φαίνεται σε μεγάλο βαθμό δυσάρεστη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η δημοσκόπηση που αναφέρθηκε παραπάνω έδειξε επίσης ότι το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται στην ένταξη της περιοχής στις ΗΠΑ, και ακόμη και τα φιλικά προς τον Τραμπ μέλη του κινήματος ανεξαρτησίας δεν είναι ενθουσιασμένα με την ιδέα.

Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές. Από τον περασμένο Μάιο κυκλοφορούν αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει η Γροιλανδία να υπογράψει ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (COFA), όπως αυτά που έχει σήμερα με τη Μικρονησία, τα Νησιά Μάρσαλ και το Παλάου. Με βάση τις συμφωνίες, οι ΗΠΑ παρέχουν βασικές υπηρεσίες, προστασία και ελεύθερο εμπόριο σε αντάλλαγμα για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς στο έδαφος αυτών των χωρών. Η ιδέα επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα .

Ο Κούνο Φένκερ, βουλευτής της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ και συναντήθηκε με τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Άντι Όγκλς πέρυσι, δήλωσε ότι προσπαθεί να «εξηγήσει [στους Αμερικανούς] ότι δεν θέλουμε να γίνουμε σαν το Πουέρτο Ρίκο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης, διμερείς συμφωνίες ή ακόμα και ευκαιρίες και άλλα μέσα που ίσως δεν μπορώ να φανταστώ - ας έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι Γροιλανδοί θα αποφασίσουν σε δημοψήφισμα».

Σε σύγκριση με τη συμφωνία του Νούουκ με την Κοπεγχάγη, τα πράγματα «μπορούν μόνο να βελτιωθούν», είπε. Αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία, ο Φένκερ πρόσθεσε: «Η Δανία δεν έχει πει ποτέ ότι «χρειάζεται» τη Γροιλανδία. Η Δανία έχει πει ότι η Γροιλανδία είναι ένα έξοδο και ότι θα μας εγκαταλείψουν αν γίνουμε ανεξάρτητοι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πιο θετικό σχόλιο από ό,τι έχουμε δει ποτέ από τη Δανία».

Αλλά ο Τόμας Κρόσμπι, αναπληρωτής καθηγητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας, το οποίο παρέχει εκπαίδευση στις δανέζικες αμυντικές δυνάμεις, προειδοποίησε ότι η Γροιλανδία είναι απίθανο να κερδίσει κάτι από τον Τραμπ σε μια πιθανή διαπραγμάτευση.

«Η κύρια ταυτότητα του Τραμπ ως ατόμου που διαπραγματεύεται συμφωνίες είναι κάποιος που επιβάλλει τη θέλησή του στους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματεύεται και κάποιος που έχει πολύ ιστορικό προδοσίας ανθρώπων με τους οποίους έχει διαπραγματευτεί συμφωνίες, μη τήρησης των δεσμεύσεών του, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, και εκμετάλλευσης των γύρω του... Δεν βλέπω πραγματικά κανένα όφελος για τον λαό της Γροιλανδίας εκτός από μια πολύ προσωρινή ώθηση στην αυτοεκτίμησή του».

Και, πρόσθεσε, «θα ήταν τρελό να συμφωνήσουμε σε κάτι με την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Δηλαδή, αν παραδώσουμε την επικράτειά μας με την ελπίδα ότι μπορεί να πετύχουμε μια συμφωνία αργότερα - αυτό θα ήταν πραγματικά απερίσκεπτο».

Βήμα 3: «Παζάρι» με την Ευρώπη για να συμμετάσχει

Η Ευρώπη, και ιδιαίτερα οι σύμμαχοι της Δανίας στην ΕΕ, δε θα έβλεπαν με καλό μάτι μία προσπάθεια απόσχισης της Γροιλανδίας από την Κοπεγχάγη. Αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ένα ατού σε αυτό το μέτωπο: την Ουκρανία. Καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί, το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Πούτιν πρέπει να υποστηρίζεται από σοβαρές, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το Κίεβο είναι επιφυλακτικό σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, δεδομένου ότι αυτές που έχει λάβει τόσο από τη Ρωσία όσο και από τη Δύση στο παρελθόν δεν έχουν αποδώσει τίποτα. Ένα πιθανό σενάριο που ανέφερε ένας διπλωμάτης της ΕΕ θα ήταν μια συμφωνία-πακέτο ασφάλειας έναντι ασφάλειας, βάσει της οποίας η Ευρώπη θα λάβει αυστηρότερες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ για την Ουκρανία με αντάλλαγμα έναν διευρυμένο ρόλο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Ενώ αυτό φαίνεται σαν ένα «πικρό χάπι», θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο να το καταπιεί κανείς από την εναλλακτική λύση, να ενοχλήσει τον Τραμπ, ο οποίος μπορεί να αντιδράσει επιβάλλοντας κυρώσεις, αποσύροντας τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις - ή υποστηρίζοντας τον Πούτιν στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Βήμα 4: Στρατιωτική εισβολή

Τι θα γίνει όμως αν η Γροιλανδία, ή η Δανία, της οποίας το «πράσινο φως» χρειάζεται το Νούουκ για να αποσχιστεί, πουν όχι στον Τραμπ; Μια στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ο Κρόσμπι, από το Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας, δήλωσε ότι οι στρατηγικοί σύμβουλοι του Τραμπ πιθανότατα του παρουσιάζουν διάφορες επιλογές.

«Το πιο ανησυχητικό θα ήταν μια στρατηγική τύπου τετελεσμένου γεγονότος, την οποία βλέπουμε πολύ και σκεφτόμαστε πολύ στους στρατιωτικούς κύκλους, η οποία θα ήταν απλώς η αρπαγή της γης με τον ίδιο τρόπο που ο Πούτιν προσπάθησε να την αρπάξει, να προβάλει εδαφικές διεκδικήσεις, στην Ουκρανία. Θα μπορούσε απλώς να στείλει στρατεύματα στη χώρα και να πει ότι είναι πλέον αμερικανική... ο στρατός των ΗΠΑ είναι ικανός να αποβιβάσει οποιονδήποτε αριθμό δυνάμεων στη Γροιλανδία, είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης, και στη συνέχεια να ισχυριστεί ότι είναι αμερικανικό έδαφος».

Σύμφωνα με τον Λιν Μόρτενσγκαρντ, ερευνητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Δανίας και ειδικό σε θέματα ασφάλειας της Γροιλανδίας, η Ουάσινγκτον διαθέτει επίσης περίπου 500 στρατιωτικούς αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένων τοπικών εργολάβων, επί τόπου στη βόρεια Διαστημική Βάση Πιτουφίκ και λίγο λιγότερο από 10 μέλη προξενείου στο Νουούκ. Προστίθενται στους περίπου 100 στρατιώτες της Εθνοφρουράς από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνήθως αναπτύσσονται εποχιακά το καλοκαίρι για να υποστηρίξουν ερευνητικές αποστολές στην Αρκτική.

Εν τω μεταξύ, η Γροιλανδία δεν διαθέτει εδαφικό στρατό, δήλωσε ο Μόρτενσγκαρντ, ενώ η Κοινή Αρκτική Διοίκηση της Δανίας στην πρωτεύουσα περιλαμβάνει περιορισμένα και απαρχαιωμένα στρατιωτικά μέσα, που περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τέσσερα πλοία επιθεώρησης και ναυτικού, μια περιπολία με έλκηθρα, πολλά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας.

Ως αποτέλεσμα, εάν ο Τραμπ κινητοποιήσει την αμερικανική παρουσία επί του εδάφους, ή στείλει αεροπορικώς ειδικές δυνάμεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν τον έλεγχο του Νουούκ «σε μισή ώρα ή λιγότερο», δήλωσε ο Μόρτενσγκαρντ. «Ο Τραμπ λέει πράγματα και μετά τα κάνει», δήλωσε ο Δανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στάιν Μπόσε. «Αν ήσασταν ένας από τους 60.000 ανθρώπους στη Γροιλανδία, θα ανησυχούσατε πολύ».

Οποιαδήποτε εισβολή δεν θα έχει «νομική βάση» βάσει του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο Ρομέν Σουφάρ, επικεφαλής του Αρκτικού Ινστιτούτου, μιας δεξαμενής σκέψης για θέματα ασφάλειας, με έδρα την Ουάσινγκτον. Οποιαδήποτε κατοχή πέραν των 60 ημερών θα απαιτούσε επίσης την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, μια εισβολή θα «σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ», είπε, και «οι ΗΠΑ θα... αυτοπυροβολούνταν στο πόδι και θα αποχαιρετούσαν μια συμμαχία στης οποίας τη δημιουργία συνέβαλαν οι ίδιες». Πέρα από αυτό, η «απώλεια εμπιστοσύνης από βασικούς συμμάχους... θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της προθυμίας τους να μοιράζονται πληροφορίες με τις ΗΠΑ ή σε μείωση της πρόσβασης σε βάσεις σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. «Και τα δύο αυτά θα ήταν σοβαρά επιζήμια για την ασφάλεια της Αμερικής».

Το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να αντιδράσει, δεδομένου ότι η στρατιωτική δράση πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και οι ΗΠΑ είναι το βασικό μέλος της συμμαχίας, αλλά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν στρατεύματα στη Γροιλανδία μέσω άλλων ομάδων, όπως η Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη Ηνωμένου Βασιλείου-Σκανδιναβίας ή η μορφή Συνεργασίας για τη Βόρεια Άμυνα των πέντε χωρών, δήλωσε ο Εντ Άρνολντ, ανώτερος συνεργάτης στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών.

Αλλά προς το παρόν, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν ψύχραιμοι σχετικά με μια επίθεση. «Είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σενάριο», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της συμμαχίας. «Θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάποια εχθρική κατάληψη».

