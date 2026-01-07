Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί σύμβουλοί του συζητούν επιλογές για την κατάληψη της Γροιλανδίας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι αυτό θα ωφελούσε την ασφάλεια του έθνους του.

Τα αιτήματά του έχουν απορριφθεί από τους ηγέτες του νησιού και από τη Δανία, που αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και της οποίας η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομη περιοχή.

Πού βρίσκεται η Γροιλανδία και γιατί έχει σημασία για τον Τραμπ;

Η Γροιλανδία - το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο που δεν είναι ήπειρος - βρίσκεται στην Αρκτική. Είναι επίσης η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή στον κόσμο. Περίπου 56.000 άνθρωποι ζουν εκεί, κυρίως ιθαγενείς Ινουίτ.

Το 80% της επικράτειάς της εκτιμάται ότι καλύπτεται από πάγο, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στη νοτιοδυτική ακτή γύρω από την πρωτεύουσα Νουούκ. Η οικονομία της Γροιλανδίας βασίζεται κυρίως στην αλιεία και λαμβάνει μεγάλες επιδοτήσεις από την κυβέρνηση της Δανίας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης σπάνιων γαιών, ουρανίου και σιδήρου. Αυτοί μπορεί να γίνουν πιο προσβάσιμοι καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί στο λιώσιμο του τεράστιου στρώματος πάγου που καλύπτει το νησί.

Οι πολύτιμοι ορυκτοί πόροι αποτελούν βασικό στόχο του Τραμπ σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών του με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια, όχι για ορυκτά».

Έχει επίσης δηλώσει ότι «η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού». Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες συμμερίζονται την άποψη ότι η ασφάλεια των ΗΠΑ διατρέχει κίνδυνο από τις δύο χώρες που συχνά θεωρούνται αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Τι είπε ο Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ;

Ο Τραμπ επανέλαβε προηγούμενες εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας μετά την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή στη Βενεζουέλα, κατά την οποία ο πρόεδρός της Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός του νησιού Γενς Φρέντερικ Νίλσεν απάντησε λέγοντας «αρκετά πια», χαρακτηρίζοντας την ιδέα του ελέγχου των ΗΠΑ ως «φαντασία». Αλλά ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του επανέλαβαν τις απειλές τους. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι «σοβαρολογεί» για τα σχέδιά του, προσθέτοντας ότι η Γροιλανδία είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή αλλά και την αμερικανική ασφάλεια.

Ένας από τους κορυφαίους βοηθούς του, ο Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας». Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης των ενόπλων δυνάμεων για την ανάληψη του ελέγχου της περιοχής. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε ακρόαση στο Κογκρέσο τον Ιούνιο ότι το Πεντάγωνο είχε «σχέδια έκτακτης ανάγκης».

Λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του συζητούσαν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της «αξιοποίησης του αμερικανικού στρατού».

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ προσφέρθηκε να αγοράσει το νησί, αλλά του είπαν ότι δεν είναι προς πώληση. Το ενδιαφέρον του αναβίωσε μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας.

Υπήρξαν επίσης αμφιλεγόμενες επισκέψεις υψηλού επιπέδου στη Γροιλανδία. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε στην περιοχή τον Μάρτιο και εκφώνησε ομιλία κατηγορώντας τη Δανία ότι δεν έχει επενδύσει αρκετά για την προστασία της περιοχής.

Μια νέα διαμάχη σχετικά με τις προθέσεις των ΗΠΑ πυροδοτήθηκε στο τέλος του 2025, όταν ο Τραμπ διόρισε ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, τον Τζεφ Λάντρι, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ.

Τι έχουν πει η Δανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ;

Η στάση του Τραμπ έχει σοκάρει τη Δανία, η οποία παραδοσιακά απολάμβανε στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον διπλωματικό ανταποκριτή του BBC, Τζέιμς Λάντεϊλ. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κατάληψης της Γροιλανδίας θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Βρετανός ομόλογός της, σερ Κιρ Στάρμερ, ένας άλλος ηγέτης του ΝΑΤΟ, ρωτήθηκε αν θα έλεγε «κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» στον Τραμπ. Απάντησε: «Ναι». Ο Στάρμερ υπέγραψε μια δήλωση μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας, η οποία ανέφερε: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους».

Γιατί η Δανία ελέγχει τη Γροιλανδία;

Αν και αποτελεί μέρος της ηπείρου της Βόρειας Αμερικής, η Γροιλανδία ελέγχεται από τη Δανία – σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα μακριά εδώ και περίπου 300 χρόνια. Αλλά το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι επίσης πολύ παλιό, και δύο αμερικανικές κυβερνήσεις πριν από τον Τραμπ κατέβαλαν αποτυχημένες προσπάθειες να την αποκτήσουν.

Το νησί κυβερνήθηκε ως αποικία μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου, παρέμεινε απομονωμένο και φτωχό. Αφού η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε την ηπειρωτική Δανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο νησί, ιδρύοντας στρατιωτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Μετά τον πόλεμο, οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν στη Γροιλανδία. Η διαστημική βάση Πιτουφίκ, παλαιότερα γνωστή ως αεροπορική βάση Θούλε, λειτουργεί από τότε από τις ΗΠΑ. Το 1951, μια αμυντική συμφωνία με τη Δανία παραχώρησε στις ΗΠΑ σημαντικό ρόλο στην άμυνα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατασκευής και συντήρησης στρατιωτικών βάσεων.

Το 1953, το νησί έγινε μέρος του Βασιλείου της Δανίας και οι Γροιλανδοί έγιναν Δανοί πολίτες. Το 1979, ένα δημοψήφισμα για την αυτοδιοίκηση έδωσε στη Γροιλανδία τον έλεγχο των περισσότερων πολιτικών εντός της επικράτειας, με τη Δανία να διατηρεί τον έλεγχο των εξωτερικών υποθέσεων και της άμυνας. Η Γροιλανδία φιλοξενεί δανέζικες καθώς και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Τι πιστεύουν οι κάτοικοι της Γροιλανδίας;

Απαντώντας στις απειλές του Τραμπ στις αρχές του 2026, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε: «Τέλος η πίεση. Τέλος οι υπαινιγμοί. Τέλος οι φαντασιώσεις προσάρτησης». «Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Όταν ο ανταποκριτής του BBC, Φέργκαλ Κιν, επισκέφθηκε το νησί το 2025, άκουσε μια φράση ξανά και ξανά: «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς. Οπότε, ο Τραμπ μπορεί να την επισκεφτεί, αλλά αυτό είναι όλο». Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των γενικών εκλογών της περιοχής εκείνη τη χρονιά.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί υποστηρίζουν την ανεξαρτησία από τη Δανία, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία τους απορρίπτει επίσης την ιδέα της ένταξης στις ΗΠΑ. Όταν ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά την ιδέα της αγοράς της Γροιλανδίας το 2019, πολλοί ντόπιοι δήλωσαν ότι ήταν αντίθετοι στην πρόταση.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη ιδέα», δήλωσε ο Ντάινς Μίκαελσεν, ταξιδιωτικός πράκτορας. «Μας φέρεται σαν να είμαστε ένα αγαθό που μπορεί να αγοράσει», δήλωσε η Αλέκα ​​Χάμοντ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

