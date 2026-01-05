Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν μπορείτε να μας μετατρέψετε σε Βενεζουέλα»

Η Γροιλανδία ελπίζει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του νησιού στον Αρκτικό Κύκλο, Γενς-Φρέντερικ , σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

«Φτάνει πια», είπε ο πρωθυπουργός Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, ο οποίος εξελέγη τον περασμένο Απρίλιο. «Αρκετά με την πίεση. Αρκετά με τους υπαινιγμούς. Αρκετά με τις φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», έγραψε νωρίτερα στο Facebook.

Οργή της Κοπεγχάγης: «Μια επίθεση στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ»

Η επιδρομή στη Βενεζουέλα είναι ακόμα πρόσφατη, εξακολουθεί να γίνεται πρωτοσέλιδο, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένος. Αναπαράγει την ιστορία της «εθνικής ασφάλειας», καταγγέλλοντας την παρουσία «κινεζικών και ρωσικών» πλοίων γύρω από το νησί των αιώνιων πάγων και την αδυναμία της Δανίας να το υπερασπιστεί. Προφανώς, δεν τον νοιάζει που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό η Ευρώπη τρέμει.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, μίλησε καθαρά. «Σαφώς περιμένουμε από όλους, και ιδιαίτερα από τους συμμάχους μας, να σεβαστούν τα υπάρχοντα εθνικά σύνορα: δεν θα δεχτούμε μια κατάσταση στην οποία εμείς και η Γροιλανδία απειλούμαστε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη, ενώ απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

«Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα έχουν τελειώσει, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και επομένως της ασφάλειας που έχει εγγυηθεί από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

Είναι ο «μαύρος κύκνος» που καμία κυβέρνηση του παλαιού κόσμου δεν θέλει πραγματικά να εξετάσει, η κρίσιμη στιγμή που θα σηματοδοτούσε την πραγματική αρχή μιας νέας παγκόσμιας (αταξίας). Ακόμα και εκείνοι που τραυλίζουν για παρέμβαση στη Βενεζουέλα, με την απομάκρυνση του Μαδούρο, έπρεπε να πάρουν θέση όσον αφορά τη Γροιλανδία. Αυτή είναι η περίπτωση του Βρετανού Κιρ Στάρμερ. «Στηρίζω τη Φρέντρικσεν», δήλωσε. «Η Δανία», πρόσθεσε, «είναι στενός σύμμαχος μας στην Ευρώπη, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, και είναι πολύ σημαντικό το μέλλον της Γροιλανδίας να αποφασιστεί αποκλειστικά από το Βασίλειο της Δανίας και την ίδια τη Γροιλανδία».

«Έχουμε ήδη ακούσει τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Η ΕΕ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, και ταυτόχρονα συνεχίζει να εκφράζει αλληλεγγύη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απορρίπτοντας κάθε πιθανή σύγκριση με τη Βενεζουέλα, ακριβώς λόγω της κοινής τους συμμετοχής στην Ατλαντική Συμμαχία.

Το παγωμένο νησί, στο οποίο ζουν λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι, είναι αυτόνομη περιοχή με δικό της κοινοβούλιο και τοπική αυτοδιοίκηση, αν και τυπικά παραμένει μέρος της Δανίας, από την οποία λαμβάνει γενναιόδωρες επιδοτήσεις.

Παρόλο που οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις συζητούν εδώ και χρόνια πιθανή ανεξαρτησία και η Κοπεγχάγη έχει νομοθετήσει για να επιτρέψει την απόσχιση μέσω δημοψηφίσματος, το βήμα δεν έχει ακόμη γίνει, ακριβώς επειδή δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε η Γροιλανδία να τα καταφέρει μόνη της (η εξισορρόπηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, με την προστασία ενός εύθραυστου περιβάλλοντος δεν θα ήταν εύκολο κατόρθωμα). Οι επιθέσεις του Τραμπ έρχονται σε μια λεπτή στιγμή, καθώς το νησί παλεύει επίσης με ένα παρελθόν που έχει χαρακτηριστεί απερίφραστα ως «αποικιακό».