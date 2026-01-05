Δανία: «Ο Τραμπ μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι σοβαρός όταν λέει ότι θέλει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, και ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει ξεκάθαρα αυτή την επιδίωξη.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

«Έχω καταστήσει απολύτως σαφές ποια είναι η θέση του Βασιλείου της Δανίας, και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, τότε τα πάντα σταματούν», είπε η Φρεντέρικσεν. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, αλλά μπορώ να μιλήσω για ό,τι κάνουμε εμείς από δανικής και ευρωπαϊκής πλευράς. Υπάρχει πλήρης στήριξη από την Ευρώπη ότι τα σύνορα πρέπει να γίνονται σεβαστά» ανέφερε.

Διαβάστε επίσης