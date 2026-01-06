Ευρωπαίοι κατά Τραμπ: Δανία και Γροιλανδία, και μόνο αυτές, αποφασίζουν για θέματά τους

Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα που τις αφορούν, υπογραμμίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου της Κοπεγχάγης.

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι αποκλειστικά η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αν και δεν γίνεται ρητή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κοινό ανακοινωθέν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Το κείμενο εκδόθηκε μάλιστα αμέσως μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τις δηλώσεις Τραμπ πως «η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για εμάς».

Στο κείμενο επισημαίνεται επίσης ότι το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές πως η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, με τους ευρωπαίους συμμάχους να εντείνουν τις σχετικές τους πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ασφάλεια στην Αρκτική θα πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαίων ηγετών.

