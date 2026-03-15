ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 20 Μαρτίου

Οι δικαιούχοι θα λάβουν πάνω από 77.000.000 ευρώ, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου 2026

Σε πληρωμές άνω των 77.000.000 ευρώ που αφορούν περίπου 87.000 δικαιούχους, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου 2026, προχωρούν e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 16 Μαρτίου, θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • στις 19 Μαρτίου, θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Επίσης, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
