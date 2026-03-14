Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

Η Αγγελική Νικολούλη μπορεί να έχει δεχτεί πολλές φορές απειλές κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ», αλλά κάθε φορά είναι ετοιμόλογη στην απάντησή της.

Χθες, Παρασκευή 13/3, η εκπομπή επικεντρώθηκε στην υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε απομονωμένη περιοχή της Χαλκιδικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ ο σκηνοθέτης Σωτήρης Σπαθάρης πίεζε για διαφημιστικό διάλειμμα, η Νικολούλη του απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν κόβεις έτσι μια κυρία». Τότε ένας συνεργάτης της ενημέρωσε ότι δέχονται απειλές να κλείσουν γρήγορα το θέμα με τη βαλίτσα και να μην εμβαθύνουν.

Η Αγγελική Νικολούλη αντέδρασε λέγοντας:

"Συγγνώμη; Σωτήρη, τώρα εδώ δεν κόβεις, δεν κόβεις. Τι πράγμα; Από που έχει έρθει αυτό; Κλείσε την υπόθεση με τη βαλίτσα και μην ανακατεύεσαι.

Βρήκες άνθρωπο τώρα, να μην ανακατευτώ εγώ. Τι είναι αυτά που λες, χρυσό μου; Τι είναι αυτά που λες και με πιέζει και ο σκηνοθέτης για διάλειμμα… Τώρα θα μείνω περισσότερο στη βαλίτσα. Και είναι και κόκκινη… Καλά, άντε γεια».

Δείτε το απόσπασμα: 1:53:20

Διαβάστε επίσης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα νομική μάχη για τον 59χρονο της Κω: Ζητά ακύρωση της καταδίκης του για τις απόπειρες βιασμού

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός εντάσσεται στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή της ψυχικής υγείας»

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας για προϊόντα κάνναβης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

22:44LIFESTYLE

Από τον Άγιο Δομίνικο στα κρητικά πανηγύρια: Ο Ρεθυμνιώτης παίκτης Survivor που τιμά την παράδοση

22:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τζέι ντι Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1: «Χ»αλάστηκαν και οι δύο στη... μάχη της παραμονής

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί για χτυπήματα σε «αμερικανικά κρησφύγετα» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0: Λαμπάδα... στον Αθανασιάδη

22:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα «φλεγόμενα» ποτάμια καθάρισαν και οι ενυδρίδες επέστρεψαν στο σπίτι τους

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία και μία σύλληψη

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι ημερομηνίες

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 και συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

22:44LIFESTYLE

Από τον Άγιο Δομίνικο στα κρητικά πανηγύρια: Ο Ρεθυμνιώτης παίκτης Survivor που τιμά την παράδοση

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ