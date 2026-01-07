Economist: Οι ΗΠΑ συζητούν να προσφέρουν στη Γροιλανδία μια συμφωνία «Cofa»

Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα να προσφέρουν στη Γροιλανδία ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης (COFA), μια συμφωνία που ιστορικά έχει επεκταθεί σε μικρά έθνη του Ειρηνικού, σύμφωνα με τον The Economist.

Οι COFA επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να επιχειρούν ελεύθερα στις χώρες που τις έχουν υπογράψει, με το πρόσθετο πλεονέκτημα του αδασμολόγητου εμπορίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέχρι στιγμής συνάψει COFA με τις Νήσους Μάρσαλ, τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας και το Παλάου στην Ωκεανία.

Η Ουάσινγκτον τις αναγνωρίζει ως ανεξάρτητα έθνη, διατηρώντας παράλληλα στενή σχέση μαζί τους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια και άμυνα και εγγυώμενη στους πολίτες τους απεριόριστη είσοδο και διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα για στρατηγική πρόσβαση και την απόρριψη άλλων εθνών.

Αυτές οι συμφωνίες αναπτύχθηκαν από την αμερικανική διοίκηση του Εδάφους Εμπιστοσύνης των Νήσων του Ειρηνικού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν, με τις τρέχουσες εκδόσεις να λήγουν το 2043.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Για την ΕΕ, ο νόμος είναι ισχυρότερος από τη δύναμη.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης περιμένει την εκπλήρωσή της. Λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης και, ταυτόχρονα, να αρνούνται να αφήσουν τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον. Γι' αυτό είναι τόσο ταιριαστό που η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε από σύγκρουση. Η Ένωσή μας δεν είναι τέλεια, αλλά είναι μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από τη σύγκρουση, ότι το δικαίωμα είναι ισχυρότερο από τη δύναμη. Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά και για τη Γροιλανδία».

Αυτό δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία.

