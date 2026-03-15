Η ΕΕ συζητά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ναυτικής αποστολής "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

