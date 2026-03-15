Βερολίνο: Αγριογούρουνο έκανε... βόλτα σε εμπορικό κέντρο - Το έδιωξαν αστυνομικοί με ασπίδες

Αντιμέτωποι με ένα περίεργο θέαμα ήρθαν πελάτες ενός εμπορικού κέντρου στο Βερολίνο, όταν ένα αγριογούρουνο... μπήκε σε ένα κατάστημα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Όλα έγιναν την Παρασκευή, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 9 το πρωί, συνοδευόμενοι από κτηνίατρους, οι οποίοι είχαν στη διάθεση τους ηρεμιστικά, ασπίδες μέχρι και ένα φυσοκάλαμο, για να ναρκώσουν το ζώο, τα οποία όμως δεν χρειάστηκαν καθώς η επιχείρηση έληξε... ειρηνικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, το αγριογούρουνο μπήκε στο εμπορικό κέντρο από τις συρόμενες γυάλινες πόρτες και άρχισε να περιφέρεται στους διαδρόμους, ενώ προσωπικό και πελάτες εγκατέλειπαν γρήγορα τον χώρο.

Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt.

March 13, 2026

Ο ζωολογικός κήπος Tierpark του Βερολίνου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι έστειλε μια ομάδα στο σημείο, στη νοτιοανατολική συνοικία Κέπενικ, αλλά αυτή γρήγορα διαπίστωσε «ότι η νάρκωση του ζώου ήταν αδύνατη, λόγω της διαρρύθμισης του χώρου».

Από την πλευρά τους, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν παλέτες και ασπίδες για να οδηγήσουν το ζώο έξω από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

«Το αγριογούρουνο επέστρεψε στη συνέχεια στο δάσος, από όπου υποθέτουμε ότι προήλθε», κατέληξε η αστυνομία στην ανακοίνωση της.