Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος - Εν πλω με χαμηλή ταχύτητα η φρεγάτα Meko

Ένα σοβαρό μηχανικό πρόβλημα στο σύστημα πρόωσης αναγκάζει την φρεγάτα «Σπέτσαι» να αποχωρήσει νωρίτερα του προγραμματισμένου από την επιχείρηση «Aspides» που έχει αντικειμενικό σκοπό την προστασία των εμπορικών πλοίων που κινούνται στην Αραβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και ανοιχτά της Υεμένης από τις επιθέσεις των Χούθι.

Οπως πληροφορείται το Newsbomb, στη φρεγάτα «Σπέτσαι» F-453 διαπιστώθηκε σοβαρή μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή, που δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί από τους μηχανικούς του πολεμικού εν πλω ούτε και εν όρμω σε λιμάνι του Τζιμπουτί όπου υπήρξε σκέψη να γίνουν εργασίες επισκευής.

Η βλάβη εντοπίζεται στον άξονα της αριστερής κύριας μηχανής και η εκτίμηση είναι ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν από το εξειδικευμένο προσωπικό του ναυστάθμου Σαλαμίνας όπου η φρεγάτα εκτιμάται ότι θα επαναπλεύσει περί τις 10 Δεκεμβρίου.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η φρεγάτα «Σπέτσαι» έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας όπου ούτως ή άλλως προβλεπόταν να επιστρέψει γύρω στις 15 Δεκεμβρίου οπότε και ολοκληρώνεται η αποστολή του ελληνικού πολεμικού πλοίου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Aspides». Το πολεμικό πλοίου γερμανικής κατασκευής τύπου Meko πλέει τον ρου της επιστροφής με χαμηλή ταχύτητα, μικρότερη των 10 κόμβων και αναλόγως των καιρικών συνθηκών προβλέπεται να επαναπλεύσει στη Σαλαμίνα στις 10 Δεκεμβρίου.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους αφού η βλάβη δεν προκάλεσε κάποιου είδους τραυματισμό στα προσωπικό που επιχείρησε να την αποκαταστήσουν. Δια παν ενδεχόμενο, άλλα πολεμικά πλοία που συμμετέχουν στην πολυεθνική επιχείρηση παρακολουθούν διακριτικά την επιστροφή του ελληνικού πλοίου.

Οι συγγενείς και οι οικογένειες των μελών του πληρώματος του «Σπέτσαι» έχουν ενημερωθεί για την νωρίτερα του προγραμματισμένου επιστροφή της φρεγάτας λόγω της μηχανικής βλάβης.

Το ιστορικό της φρεγάτας «Σπέτσαι»

Η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ είναι το πέμπτο πλοίο του Στόλου που φέρει την ονομασία αυτή. Το πρώτο ήταν μία ιστιοφόρος κορβέτα, ιδιοκτησία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας που αγοράσθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και εντάχθηκε στον Εθνικό Στόλο στην πρώτη επίσημη σύστασή του το 1830 με όνομα “ΝΗΣΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ’’. Πυρπολήθηκε στον Πόρο το 1831. Ακολούθησε μία ατμοβαρίς εκτοπίσματος 433 τόνων, που ναυπηγήθηκε στα Αγγλικά ναυπηγεία Blackwall το 1881. Με την ονομασία αυτή παρέμεινε στη δύναμη του Στόλου μέχρι την παραγγελία του ομώνυμου θωρηκτού.

Το 1889 μετονομάσθηκε σε “ΑΚΤΙΟΝ’’. Τρίτο κατά σειρά ομώνυμο πλοίο υπήρξε το θωρηκτό ‘’ΣΠΕΤΣΑΙ’’ εκτοπίσματος 4.900 τόνων που κατασκευάσθηκε από Γαλλική εταιρεία στα ναυπηγεία της Granville στη Χάβρη μεταξύ 1887 και 1891. Το θωρηκτό “ΣΠΕΤΣΑΙ” εντεταγμένο κατά τον πόλεμο του 1897 στη Μοίρα του Ιουνίου έλαβε μέρος στον βομβαρδισμό των Τουρκικών φρουρίων της εισόδου του Αμβρακικού. Επιπλέον συμμετείχε στις ένδοξες ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912—13. Τέλος. χρησιμοποιήθηκε ως Σχολή Συνεννοήσεως την περίοδο 1922 έως 1929 και ακολούθως παροπλίστηκε. Συγχρόνως με το ΣΠΕΤΣΑΙ ήταν ενταγμένα στη δύναμη του Στόλου τα ομοίου, τύπου πλοία ‘’ΥΔΡΑ’’ και ‘’ΨΑΡΑ’’. Τέταρτο πλοίο με το όνομα αυτό υπήρξε ένα αντιτορπιλικό τύπου Dardo εκτοπίσματος 1350 τόνων και μέγιστης ταχύτητας 40 κόμβων, κατασκευής Ιταλικών ναυπηγείων Odero, το οποίο εντάχθηκε στη δύναμη του Στόλου το 1933. Έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του 1940-41 μεταξύ των οποίων και η τρίτη επιδρομή στα στενά του Οτράντο (4-5 Ιανουαρίου 1941).

Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τις Δυνάμεις του Άξονα, το αντιτορπιλικό διέφυγε με τον υπόλοιπο Στόλο στην Μέση Ανατολή. Επανέπλευσε στην Ελλάδα με τον υπόλοιπο Στόλο και την Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 1944 και παροπλίστηκε μετά την απελευθέρωση της χώρας . Συγχρόνως με το ‘’ΣΠΕΤΣΑΙ’’ ήταν ενταγμένα στη δύναμη του Στόλου και τα ομοίου τύπου ’’ΥΔΡΑ’’, ‘’ΨΑΡΑ’’ και ‘’ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ’’.

