Υεμένη: Αποστολή διάσωσης από τη φρεγάτα «Σπέτσαι» στο φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο – Ένας αγνοούμενος

Συναγερμός έχει σημάνει το Σάββατο (18/10) στην Υεμένη, αφού «ξέσπασε» πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο MV Falcon, το οποίο φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και παραμένει ακυβέρνητο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Όλα αυτά αφού ανέφερε έκρηξη που ανάγκασε μέλη του πληρώματος να εγκαταλείψουν το πλοίο, σύμφωνα με δήλωση της ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με την ομάδα, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, το 15% του πλοίου με σημαία Καμερούν έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από ατύχημα.

Λόγω του κινδύνου περαιτέρω εκρήξεων, καθώς το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά στα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή να κρατήσουν ασφαλή απόσταση από το πλοίο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης των 26 μελών του πληρώματος.

Μέχρι στιγμής, 24 ναυτικοί έχουν διασωθεί από δύο εμπορικά πλοία που έπλεαν κοντά. Άλλο ένα μέλος του πληρώματος παραμένει επί του πλοίου και ένα ακόμη αναφέρεται ως αγνοούμενο, με τη φρεγάτα «Σπέτσαι» έχει σταλεί κοντά στο σημείο.

Το MV Falcon ταξίδευε από το λιμάνι Σοχάρ του Ομάν προς το Τζιμπουτί, όπως ανέφερε νωρίτερα η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey. Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκαν πύραυλοι ή μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη στην περιοχή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Ambrey ανέφερε ότι δεν πιστεύεται πως το δεξαμενόπλοιο αντιστοιχεί στο προφίλ στόχου των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν «εξαπολύσει» πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 και την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι επιθέσεις έχουν διαταράξει τις εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, μίας από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

